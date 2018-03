AK Kaske am ÖGB-Bundeskongress: "Sinnvolle Investitionen für mehr Arbeitsplätze!"

Herbert Tumpel erhält höchste ÖGB-Auszeichnung

Wien (OTS) - "Die Gewerkschaft und der ÖGB sind untrennbar mit der AK verbunden. Das war so, das ist so und das wird so bleiben", sagt AK Präsident Rudi Kaske in seiner heutigen Rede am ÖGB-Bundeskongress. "Es gibt noch viel zu tun für die ArbeitnehmerInnenbewegung: In den Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen, für mehr Verteilungsgerechtigkeit, beim Ausbau der Pflege und Betreuung, bei der Gleichstellungspolitik und vieles mehr.", so Kaske. Am ÖGB-Bundeskongress wurde außerdem der frühere AK Präsident Herbert Tumpel gleich doppelt geehrt: Für seinen Kampf für soziale Gerechtigkeit wurde Tumpel von Bundeskanzler Werner Faymann bereits am Dienstag mit der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der SPÖ, versehen. Heute erhielt Tumpel von ÖGB Präsident Erich Foglar die höchste Auszeichnung des ÖGB, die Johann-Böhm-Plakette. AK Präsident Rudi Kaske hat Herbert Tumpel herzlich zu den Auszeichnungen gratuliert.

Den Kolleginnen und Kollegen, die von Insolvenz betroffen sind sagte Rudi Kaske die volle Solidarität und die volle Unterstützung der AK zu. Kaske wandte sich aber gegen jene, die jetzt Panik verbreiten würden. Panikmache sei entbehrlich, jetzt gelte es, mit kühlem Kopf und ruhiger Hand Lösungen zu suchen. Erfreulicherweise gäbe es ja viele Unternehmen, die zufriedenstellend laufen und gute Gewinne machen.

Der AK Präsident lehnt die Diskussionen der vergangenen Tage rund um Kürzungen bei Sozialleistungen und mehr Flexibilisierung der Arbeit entschieden ab: "Wer in Vorwahlzeiten meint, Sozialversicherungsbeiträge zu senken, der muss mit Widerstand rechnen. Weniger Beiträge in die Krankenversicherung bedeuten weniger Leistung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien. Nicht mit uns!" Gleiches gilt für Kaske auch für den Vorstoß der Wirtschaft zur Ausweitung der Höchstarbeit von 10 auf 12 Stunden: "Mehr Arbeit zu weniger Lohn, das wird's mit uns nicht geben. Die viel zitierte Flexibilität ist keine Einbahnstraße!"

Um die Krise auch weiterhin gut zu meistern, ist kaputtsparen aus Sicht der AK der falsche Weg. "Sinnvolle Investitionen in soziale Dienstleistungen sind nicht nur wichtig für die Lebensqualität, sie schaffen auch wichtige Arbeitsplätze. Gerade auch für den sozialen Wohnbau braucht es daher dringend mehr Mittel", so Kaske. Als bestes Beispiel für sinnvolle Investitionen nennt Kaske den erst vor wenigen Tagen angekündigten Ausbau der Kinderbetreuung: Die AK hat berechnet, dass mit jährlich 100 Millionen Euro Bundeszuschuss 35.000 Plätze in der Kleinkindbetreuung geschaffen, bei 70.000 Plätzen die Öffnungszeiten verlängert werden können und mehr qualifiziertes Personal für die Kinderbetreuung eingesetzt werden kann. "Der Kindergarten soll zum Bildungsgarten werden. Er ist der erste Baustein dafür, dass alle Kinder gefördert werden und die bestmögliche Bildung erhalten."

