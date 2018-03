Nächtigungen in Wien: im Mai +10,4 Prozent, seit Jahresbeginn + 3,4 Prozent

Wien (OTS) - Mit einem Anstieg der Gästenächtigungen um 10,4 Prozent auf 1.239.000 im heurigen Mai - dem besten der Geschichte - liegt Wiens Nächtigungsstand der ersten fünf Jahresmonate 2013

bei 4.541.000, was eine Erhöhung um 3,4 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres bedeutet. Der erst für Jänner bis April ausgewertete Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie beläuft sich auf 157.257.000 Euro.

Unter Wiens zehn nächtigungsstärksten Herkunftsländern lag im heurigen Rekord-Mai nur Japan unter dem Ergebnis des Vergleichsmonats 2012. Zweistellig wuchsen die Nächtigungen aus Deutschland, Österreich, Russland und Großbritannien, erhöhtes Aufkommen gab es auch aus den USA, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien. Eine außergewöhnliche Steigerung um 53 Prozent (auf 15.000 Nächtigungen) aus Serbien bewirkten die orthodoxen Osterfeiertage, die heuer in den Mai gefallen waren und sogar aus Griechenland ein Plus von 31 Prozent (auf 4.000 Nächtigungen) brachten. Hervorstechend sind auch die Zuwächse aus Brasilien (+23 Prozent auf 14.000 Nächtigungen), Südkorea (+ 42 Prozent auf 12.000) und Israel (+ 31 Prozent auf 10.000).

Alle Hotel-Kategorien bis auf die Luxus-Häuser profitierten von dem Mai-Ergebnis, das Wiens durchschnittliche Bettenauslastung in diesem Monat auf 62,7 Prozent steigen ließ (5/2012: 62,4 Prozent) und die Zimmerauslastung auf rund 78 Prozent (5/2012: 77 Prozent), obwohl das Bettenangebot in der Stadt stark gewachsen ist - um 5.760 Betten seit Mai 2012 (+10,9 Prozent).

Wiens Nächtigungsstand von Jänner bis Mai 2013 liegt bei 4.541.0000, und damit um 3,4 Prozent höher

als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die Betten waren in diesem Zeitraum zu durchschnittlich 48,6 Prozent ausgelastet (1-5/2012: 50,5 Prozent), die Zimmer zu rund 60 Prozent (1-5/2012:

rund 63 Prozent). Dabei schlägt deutlich das schwächere Aufkommen im April durch. An Netto-Nächtigungsumsatz hat die Wiener Hotellerie heuer in den Monaten Jänner bis April 157.257.000 Euro erwirtschaftet. Ein statistisch korrekter Vergleich mit dem Umsatzergebnis im entsprechenden Zeitraum 2012 ist aufgrund der seit Jahresbeginn 2013 veränderten Steuerbemessungsgrundlage nicht möglich.

Die Ergebnisse im Detail:

Herkunftsland Nächtigungen Nächtigungen Nächtigungsumsatz netto *) in Euro Jänner-Mai 2013 Mai 2013 Jänner-April 2013 Deutschland 930.000 + 5 % 290.000 +17 % 29.527.000 n.v. Österreich 901.000 + 2 % 220.000 +11 % 28.535.000 n.v. Russland 320.000 +15 % 77.000 +25 % 11.689.000 n.v. Italien 213.000 -12 % 34.000 + 3 % 7.776.000 n.v. USA 194.000 - 1 % 71.000 + 1 % 7.596.000 n.v. Großbritannien 155.000 + 8 % 41.000 +12 % 6.414.000 n.v. Schweiz 151.000 + 4 % 47.000 + 9 % 5.372.000 n.v. Frankreich 133.000 - 1 % 39.000 + 2 % 4.534.000 n.v. Japan 108.000 + 4 % 26.000 - 7 % 4.588.000 n.v. Spanien 100.000 +/-0 % 29.000 + 2 % 3.526.000 n.v. übrige 1.337.000 366.000 47.701.000 alle Länder 4.541.000 +3,4 % 1.239.000 +10,4 % 157.257.000 n.v.

*) ohne Frühstück und Umsatzsteuer

