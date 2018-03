"Bewusst gesund": Wie die chinesische Küche das Herz fit hält

Außerdem am 22. Juni: Tipps zum Thema Insektenstiche

Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 22. Juni 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Oberlidstraffung - wie gut klappt die Wundheilung?

Schönheitschirurgie ist nicht unumstritten und hat meist wenig mit Gesundheit zu tun. Aber manche ästhetischen Eingriffe sind medizinisch indiziert und werden sogar von der Krankenkasse bezahlt. "Bewusst gesund"-Redakteur Christian Kugler hat sich vor einigen Wochen die Oberlider straffen lassen. Er hat den Heilungsprozess mit der Kamera dokumentiert und zeigt, was geschieht, wenn man sich nicht an die Anordnung der Ärzte hält. Der Beitrag wurde von Christian Kugler gestaltet.

Starkes Herz - wie die chinesische Küche das Herz fit hält

Im alten China wurde ein Arzt nur bezahlt, solange der Patient gesund war. Sobald er krank wurde, galt das als Versagen des Arztes. Es ging darum, Krankheiten zu vermeiden und das gelang in erster Linie durch richtige Ernährung und die basiert - wie alles in der Traditionellen Chinesischen Medizin - auf den fünf Elementen Holz, Feuer, Erde, Wasser und Luft. Jedem dieser Elemente ist auch ein Organ bzw. ein Funktionskreis zugeordnet, eine Farbe, ein Geschmack. Der Sommer ist die "Herz-Zeit". Jetzt, so meinen die Chinesen, ist das Herz besonders gefordert; gleichzeitig kann man viel tun, um es zu stärken. Und weil die Farbe des Sommers rot ist, empfiehlt es sich, viele rote Lebensmittel zu essen und sich außerdem "herzhaft" am Leben zu erfreuen. Ein Beitrag von Karin Fürhapper.

Richtige Tipps - so geht Nordic Walking

Nordic Walking ist eine höchst effiziente und gesunde Ausdauer-Sportart, die nicht nur die Muskulatur trainiert und die Gelenke schont, sondern gleichzeitig auch das Herz-Kreislauf-System fit hält. Vorausgesetzt man betreibt es richtig und regelmäßig. Mittlerweile finden bereits Weltmeisterschaften statt und so mancher Hobby-Walker kann sich von den Profis einiges abschauen. "Bewusst gesund" hat Sportlerinnen und Sportler getroffen, die sich derzeit auf große Wettkämpfe vorbereiten, und sie um entscheidende Tipps gebeten. Ein Bericht von Christian Kugler.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Insektenstiche

Die Stiche der heimischen Insekten sind fast immer harmlos, wenn auch unangenehm. Jucken, eine leichte Schwellung und Rötungen, die sich mitunter auch entzünden können, gelten als typische Symptome. Rund vier Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden an einer Bienen- oder Wespenallergie. Für sie ist ein wirksamer Schutz besonders wichtig. Tipps dazu gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

