Landgut Wien Cobenzl: Eröffnung der 1. Zotter-Bauerngolfstation, 23. Juni 2013

Der Chocolatier Josef Zotter eröffnet Bauerngolfstation und lädt zum Turnier.

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 23. Juni 2013, wird Chocolatier Josef Zotter das Landgut Wien Cobenzl besuchen und gemeinsam mit dem Bauerngolfverband die 1. Zotter-Bauerngolfstation eröffnen.

Am Landgut Wien Cobenzl gibt es eine Bauerngolfanlage mit kreativen Bauerngolf-Stationen und ausgestellten alten landwirtschaftlichen Geräten, die 2005 von Umweltstadträtin Ulli Sima eröffnet wurde. Die Bauerngolfanlage wird nun durch die 1. Zotter-Bauerngolfstation bereichert und von Josef Zotter persönlich mit einem zünftigen Stiefelwurf eingeweiht. Auch in Josef Zotters Essbarem Tiergarten in Bergl in der Steiermark ist eine große Bauerngolfanlage integriert.

"Bauerngolf ist einfach genial und macht - nachhaltigen - Spaß. Mein Traum ist es, einmal Bauerngolf-Staatsmeister zu werden und beim Eröffnungsturnier am Cobenzl unter die Top Sieben zu kommen", so Josef Zotter. "Bauerngolf und die Philosphie von Kreativ-Chocolatier und Biobauer Josef Zotter passen gut zusammen", so Herbert Floigl, Erfinder und Präsident von Bauerngolf. "Sowohl Josef Zotter als auch der Bauerngolfverband engagieren sich für Biolandbau, Soziales und Nachhaltigkeit."

Programmpunkte:

o Feierliche Eröffnung/Enthüllung der 1. Zotter-Bauerngolfstation o Bauerngolf-Turnier mit Josef Zotter

o Präsentation des neuen Buches von Josef Zotter "Kopfstand mit frischen Fischen"

o Verkostung der ersten Bauerngolf-Schokolade

o Nach der offiziellen Feier gibt es für die BesucherInnen ein

o Bauerngolf-Turnier über sieben Stationen, mit Finalturnier der besten Sieben um 15 Uhr. Als Preise winken Bauerngolfmedaille und Bio-Produkte.

Zotter-Produkte aus der Schokoladen Manufaktur in Bergl bei Riegersburg in der Steiermark werden künftig auch am Landgut Cobenzl angeboten.

Bauerngolf - ein Projekt des Vereines SOL

Zu einem echten Bauernhof gehören nicht nur zahlreiche Tiere, sondern auch landwirtschaftliche Geräte - und Gummistiefel. Beim Bauerngolf geht es darum, sein Geschick beim Werfen von Gummistiefeln auf, durch oder über landwirtschaftliche Geräte zu beweisen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig. Bauerngolf ist ein kreatives Spiel für die ganze Familie mit hohem Spaßfaktor, aber auch Körper und Geist sind gefordert.

Bauerngolf ist ein Projekt des Vereines SOL (Menschen für Solidarität, Ökologie, Lebensstil). Mit spielerischen Mitteln werden Nachhaltigkeit und Solidarität beworben. Bauerngolf findet daher meist auf Biobauernhöfen oder in Zusammenarbeit mit den PartnerInnen - den Biobauern sowie verschiedenen Sozial- und Umwelteinrichtungen -statt.

o www.landgutcobenzl.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Eröffnung der 1. Zotter-Bauerngolfstation



10 bis 12 Uhr, danach Bauerngolf-Turnier



o Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle

Parkplatz Cobenzl



Datum: 23.6.2013, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96A, 1190 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Herbert Veit

Landgut Cobenzl

Telefon: 01 32 89 404-20

Mobil: 0664 355 61 54

Mail: herbert.veit @ landgutcobenzl.at



Herbert Floigl

Bauerngolfverband

Telefon: 0664 9951875

Mail: info @ bauerngolf.at