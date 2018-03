VP-Hefelle ad Praterstern: Verharmlosung durch SPÖ kaum auszuhalten

Es geht um pöbelnde Alkoholiker, nicht um Dosenbier schlürfende Touristen

Wien (OTS) - "Kommenden Donnerstag steht unser Antrag auf ein Alkoholverbot am Praterstern endlich auf der Tagesordnung der Sozialkommission. Schlimm genug, dass die SPÖ zur Terminisierung dieses Ausschusses volle drei Monate gebraucht hat. Noch schlimmer allerdings, dass der Büroleiter des Bezirksvorstehers das Problem in nahezu fahrlässiger Weise verharmlost", so der Verfasser des betreffenden Antrages, VP-Bezirksrat Paul Hefelle, heute in Reaktion auf die Aussagen von Helmut Schuckert in der aktuellen "Bezirkszeitung".

"Tausende Passanten, die den Praterstern täglich passieren, wissen um die Zustände Bescheid. Es wird gepöbelt, es gibt Schlägereien und niemand, der den Platz quert, fühlt sich wohl", so Hefelle, der einmal mehr daran erinnert, dass selbst Pflichtschüler, die sonst allein den Schulweg bestreiten, ihre Eltern aus Angst um "Begleitschutz" bitten.

"Aber Schuckert spricht von Dosenbier trinkenden Touristen. Erstens geht es bei den Alkoholisierten keinesfalls um Touristen und zweitens müsste man den Praterstern im derzeitigem Zustand vor Touristen eigentlich verstecken", sagt Hefelle, der damit zum Ausdruck bringt, das die Zustände auf dem stark frequentierten Platz auch für das Reiseziel Wien keinesfalls ein Renommee sind.

Besonders ärgerlich findet der VP-Bezirksrat darüber hinaus, dass Schuckert drei Monate nach Zuweisung des VP-Antrages noch immer davon spricht, das Verbot auf gesetzliche Machbarkeit hin überprüfen zu wollen: "Das Verbot kann per Verordnung verhängt werden, wie dies auch im VP-Antrag festgehalten ist. Das sollte sich mittlerweile auch bis zur SPÖ durchgesprochen haben", so Hefelle.

"Wir sind wirklich gespannt, wie die Diskussion in der Sozialkommission nächste Woche laufen wird. Mit Heile-Welt-Gerede von Touristen und Dosenbier werden wir uns im Interesse der leidgeplagten Bevölkerung jedenfalls nicht abspeisen lassen", so Hefelle abschließend.

