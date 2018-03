Österreichs EU-Abgeordnete weitaus bekannter, als behauptet

Entgegen jüngster Umfragen: EU-Parlamentarier sind in der Öffentlichkeit mindestens gleich, wenn nicht stärker präsent als durchschnittliche nationale Abgeordnete

Wien (OTS) - Vergangene Woche hat die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik eine Umfrage veröffentlicht, wonach österreichische Mitglieder des Europäischen Parlaments in Österreich angeblich weitestgehend unbekannt seien.

Orientiert man sich aber an den Nennungen ebendieser österreichischen EU-Abgeordneten in österreichischen Printmedien, der ORF-Berichterstattung, sowie der APA, so wird sofort klar: Im Vergleich zu durchschnittlichen Abgeordneten zum österreichischen Nationalrat haben die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments in Österreich eine sehr hohe Präsenz in der medialen Öffentlichkeit - und dürften demnach auch entsprechend bekannter sein, als ihre Kollegen im Nationalrat.

Sieht man nämlich von absoluten Spitzenvertretern der österreichischen Parteien ab, wie eben dem Bundeskanzler oder den Parteiobleuten der jeweiligen Parlamentsparteien, bzw. ihren Klubobleuten, so muss man festhalten, dass gerade die jeweiligen Fraktionsführer der im EU-Parlament vertretenen Parteien in Österreich eine äußert hohe mediale Präsenz haben. Hervorstechen dabei naturgemäß die beiden Vertreter der Regierungsparteien, Othmar Karas von ÖVP und Hannes Swoboda von der SPÖ - sie sind neben prominenten Posten im EU-Parlament selbst eben auch durch die heimischen Medien bevorteilt.

Dicht dahinter folgt der FPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Mölzer, sowie die Grünen-Abgeordnete Ulrike Lunacek. Aber auch die österreichischen "Hinterbänkler" im EU-Parlament weisen durchwegs Medien-Werte auf, die über jenen der nationalen Abgeordneten liegen.

Nennung österreichischer EU-Abgeordneter in Printmedien, APA und APA-OTS, ORF-ZiB-Sendungen, Ö1-Journale, ORF-Teletext etc. im Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 17. Juni 2013

1. Othmar Karas (ÖVP) 9115 2. Hannes Swoboda (SPÖ) 6338 3. Andreas Mölzer (FPÖ) 5162 4. Hans-Peter Martin (HPM) 5042 5. Ulrike Lunacek (Grüne) 4685 6. Jörg Leichtfried (SPÖ) 2670 7. Martin Ehrenhauser (ehem. HPM) 1592 8. Elisabeth Köstinger (ÖVP) 1559 9. Paul Rübig (ÖVP) 1496 10. Karin Kadenbach (SPÖ) 1430 11. Evelyn Regner (SPÖ) 1281 12. Eva Lichtenberger (Grüne) 1124 13. Richard Seeber (ÖVP) 1086 14. Ewald Stadler (BZÖ) 955 (seit 7. 12. 2011) 15. Franz Obermayr (FPÖ) 918 16. Hubert Pirker (ÖVP) 905 (seit 31. 3. 2011) 17. Josef Weidenholzer (SPÖ) 641 (seit 7. 12. 2011) 18. Angelika Werthmann (ehem. HPM) 495 19. Heinz Becker (ÖVP) 345 (seit 1. 4. 2011)

Vergleichswerte aus dem österreichischen Nationalrat (Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 17. Juni 2013, ohne Reihung)

Josef Cap (SPÖ) 8995

Christine Muttonen (SPÖ) 570

Karlheinz Kopf (ÖVP) 15190

Garbiele Tamandl (ÖVP) 1024

Werner Neubauer (FPÖ) 1612

Albert Steinhauser (Grüne) 2524

Herbert Scheibner (BZÖ) 2658

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at