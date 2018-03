Eigentumssteuern treffen klein- und mittelständische Unternehmen!

Studie der KMU Forschung Austria zeigt: Massive Auswirkungen auf den heimischen Betriebsstandort zu befürchten - Beispiel 14: Autobusunternehmen in Ostösterreich

Wien (OTS/PWK439) - Neue Vermögens-bzw. Eigentumssteuern würden die heimischen Betriebe unabhängig von Gewinn oder Verlust direkt in der Substanz treffen und Standort und Arbeitsplätze gefährden. Zwei Drittel der Eigentumssteuern müssten dabei die Betriebe leisten. Das ist der Sukkus der aktuellen Studie der KMU Forschung Austria über die Auswirkungen einer Einführung der in Diskussion befindlichen Eigentums- und Vermögenssteuern.

Österreich liegt bereits jetzt im EU-Spitzenfeld bei der Steuer- und Abgabenlast. Um den heimischen Standort zu attraktivieren, gilt es, die Steuerlast zu vermindern, denn Österreich ist eine offene Volkswirtschaft und neue Steuern sind kontraproduktiv für die weitere Entwicklung unseres Landes.

Vor diesem Hintergrund liefert die WKÖ Fakten auf Basis der Studie der KMU Forschung Austria zu den erwartbaren Auswirkungen von neuen Eigentums- und Vermögenssteuern auf Betriebe unterschiedlicher Größen und Sparten. Die Beispiele beruhen dabei auf Daten jener Betriebe, die sich in der Bilanzdatenbank der KMU Forschung Austria befinden und spiegeln damit 1:1 die betriebliche Situation wider.

Autobusunternehmen mit bis zu 700 Euro Vermögenssteuer betroffen

Ein mittelständisches Autobusunternehmen in Ostösterreich wäre von der Einführung von Eigentumssteuern betroffen, sofern die Freibetragsgrenze in Höhe von Euro 0,5 Mio angenommen wird. Das Unternehmen hatte 2010 im Durchschnitt 100 bis 150 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von rd. Euro 14 Mio. Das Unternehmensergebnis (vor Ertragssteuern) belief sich auf rd. Euro 0,8 Mio. Dies bedeutet auch, dass etwa Euro 200.000,- an Körperschaftssteuer anfielen. Hinzu kommt im Falle von Gewinnausschüttungen die entsprechende Kapitalertragssteuer. Das Reinvermögen betrug Ende 2010 etwa Euro 0,6 Mio. Eine Immobilie befindet sich im Betriebsvermögen.

Bei einem Freibetrag von Euro 1 Mio würde für das Unternehmen somit keine Vermögenssteuer anfallen. Bei einem geringeren Freibetrag von Euro 0,5 Mio läge die jährliche Vermögenssteuer je nach Steuersatz zwischen rd. Euro 300,- und rd. Euro 700,-. (US)

