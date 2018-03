Brauner: Wien hilft mit Arbeitsstiftungen

Durch Weiterbildungsmaßnahmen neue Zukunftsperspektiven für ArbeitnehmerInnen bei Insolvenz oder Konkurs von Unternehmen

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskrise macht auch vor den Toren Wiens nicht halt. Erst jüngst sind Unternehmen unterschiedlicher Branchen in die Schlagzeilen gekommen, die in größerem Umfang Personal abbauen müssen, über die Insolvenz eröffnet wurde bzw. die in Konkurs gingen. Die MitarbeiterInnen sind von diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten besonders betroffenen, geht es für sie doch oft um den Jobverlust.

"Wien bietet in diesen Fällen konkrete Hilfe an: Wenn ein Unternehmen gezwungen ist, Personal abzubauen, steht in Wien der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, kurz waff, mit dem Instrument der Arbeitstiftung bereit. Gekündigte oder von Jobverlust bedrohte MitarbeiterInnen bekommen in diesem Rahmen die Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren und werden bei berufsbezogener Weiterbildung auch entsprechend unterstützt und begleitet", erläutert Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

Für MitarbeiterInnen aus insolventen Unternehmen finanziert das Land Wien die gesamte Betreuung in der Stiftung inklusive Aus- und Weiterbildungskosten. Für TeilnehmerInnen aus insolventen Unternehmen wird die gesamte Stiftungsteilnahme inklusive Aus- und Weiterbildung (im Durchschnitt Euro 7.500 pro TeilnehmerIn) vom Land Wien finanziert.

Viele Unternehmen zeigen soziale Verantwortung, indem sie bei nicht verhinderbaren Kündigungen mit dem waff kooperieren und Stiftungsplätze für diese MitarbeiterInnen finanzieren. Daraus erhalten die TeilnehmerInnen im Rahmen der Arbeitsstiftung auch ein Budget für Aus- und Weiterbildung (die Höhe richtet sich nach dem individuellen Weiterbildungsbedarf). Die Aus- und Weiterbildung von Wiener TeilnehmerInnen fördert das Land Wien mit bis zu 1.700 Euro pro Person.

Alle StiftungsteilnehmerInnen bekommen während der Stiftungsteilnahme "Stiftungsarbeitslosengeld", das dem Arbeitslosengeld entspricht und vom AMS finanziert wird, mit dem der waff bei diesen Aktivitäten engstens kooperiert.

Hilfe für hunderte Betroffene in Wien

"Wir können Betroffenen mit diesen Maßnahmen, die in Wien als einziges Bundesland eine ständige Einrichtung sind, konkrete Hilfe anbieten und ihnen eine Zukunftsperspektive geben. Auch bei der Insolvenz von Alpine werden wir versuchen, die MitarbeiterInnen so aufzufangen und ihnen neue Möglichkeiten aufzeigen", so Brauner.

Bei den Stiftungsmaßnahmen kooperiert der waff eng mit den BetriebsrätInnen und den Gewerkschaften, um gute Lösungen zu erzielen. Aktuell werden 759 WienerInnen, die aufgrund von Personalabbaumaßnahmen ihren Job verloren haben, in Stiftungsmaßnahmen betreut. Davon sind 332 Frauen (43,74%) und 427 Männer (56, 26%). 38 Personen nehmen aktuell an verschiedenen Insolvenzstiftungen teil (17 Frauen, 21 Männer).

Werden Unternehmen in großen Branchen insolvent, wie z. B. aktuell in der Baubranche oder im Elektrohandel, so finden die MitarbeiterInnen in der Regel rasch wieder einen Job. Umso wichtiger ist es für die restlichen MitarbeiterInnen, mit Weiterbildungen oder Umschulungen wieder eine Chance zu bekommen. Je spezifischer nämlich die Branche bzw. der Tätigkeitsbereich, umso so schwieriger ist es, wieder eine den Qualifikationen entsprechende Arbeit zu finden (Beispiel: PorzellanmalerInnen). Da ist die berufliche Neu- und Umorientierung in der Stiftung der erste und wichtigste Anker.

Rückfragen & Kontakt:

Heike Hromatka-Reithofer

Mediensprecherin Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner

Tel.: 01/4000-81219

E-Mail: heike.hromatka-reithofer @ wien.gv.at