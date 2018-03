Neueröffnung: BILLA Filiale in Brixlegg glänzt in innovativem Shopdesign und leistet wertvollen Beitrag zum Klimaschutz

Brixlegg (OTS) - Die neu eröffnete BILLA Filiale in Brixlegg punktet seit heute mit modernem Shop-Design, breitgefächerter Produktvielfalt und Einkaufskomfort. Aber nicht nur das: der Standort am Herrnhausplatz 5 in 6230 Brixlegg setzt auch Maßstäbe hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz: mit einer Energieeinsparung von rund 30 Prozent. Die Zahlen und Fakten kurz zusammengefasst: 585 m2 Verkaufsfläche - rund 165 Regalmeter - mehr als 8.500 Artikel - 20 MitarbeiterInnen. Nähere Informationen finden Sie in Kürze auch im Pressebereich auf www.rewe-group.at.

