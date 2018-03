FPÖ-TV: Dönmez entlarvt Meinungsterror der Grünen

Mit uns wird's gerecht! - Homo-Lobby zeigt aggressives Gesicht

Wien (OTS) - Ein Bundesrat der Grünen hat mit einer pointierten Aussage eine neue Zuwanderungsdebatte angestoßen. Jene Türken in Österreich, die sich nach der Gewalt in Istanbul mit Machthaber Erdogan solidarisieren, würde Efgani Dönmez gerne mit einem "One-Way-Ticket" in ihre Heimat zurückschicken, weil sie mit den demokratischen Werten in Österreich offenbar nichts anfangen können. Die Grünen drücken sich vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Thematik und verpassen Dönmez mit wüsten Attacken einen Maulkorb. FPÖ-TV entlarvt die Schizophrenie der Gutmenschen-Partei.

Am 15. Juni fand in Linz der Sonderparteitag der FPÖ statt. Unter dem Motto "Mit uns wird's gerecht!" wählten die Delegierten HC Strache zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahlen am 29. September 2013. Er tritt an, um endlich Gerechtigkeit für die Menschen in diesem Land umzusetzen.

Homosexuellen-Aktivisten haben am Samstag für die mittlerweile traditionelle Regenbogenparade den Wiener Ring in Beschlag genommen. Eine gleichzeitig stattfindende Demonstration für die Werte der Familie musste von der Polizei geschützt werden. FPÖ-TV zeigt die intolerante Seite einer Lobby, die ihrerseits Toleranz und Solidarität für Homosexuelle einfordert.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

