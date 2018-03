Performance-Art in der Landesgalerie für zeitgenössische Kunst St. Pölten

Eröffnung der Ausstellung "Die Damen" am 21. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Freitag, 21. Juni, wird um 19 Uhr in der Landesgalerie für zeitgenössische Kunst St. Pölten im Landesmuseum Niederösterreich die Ausstellung "Die Damen" eröffnet. Mit Arbeiten von Ona B., Evelyne Egerer, Birgit Jürgenssen, Ingeborg Strobl und Lawrence Weiner präsentiert "Zeit Kunst Niederösterreich" damit die dritte Einzelschau der jungen Landesgalerie und die erste Aufarbeitung dieses pionierhaften Performance-Projekts an der Schnittstelle zwischen Kunst, Mode, Werbung und dem Crossover der Geschlechter:

1987 von Ona B., Evelyne Egerer, Birgit Jürgenssen (1949 - 2003) und Ingeborg Strobl als prozessorientierte Performancetruppe gegründet, haben "Die Damen", ab 1992 ergänzt durch Lawrence Weiner, in der Folge in performativen Selbstinszenierungen Gesellschaft, Kunst und Politik ironisch-kritisch kommentiert. Neben dem Sprachwitz spielten dabei vor allem die inszenatorischen Möglichkeiten von Fotografie und Werbung eine zentrale Rolle.

Die Ausstellung in der Landesgalerie, 25 Jahre nach dem ersten öffentlichen Auftritt, ermöglicht eine seltene Begegnung mit den zahlreichen Projekten der "Damen" zwischen den Jahren 1987 und 1996, die mit ihren inszenierten Performances und parodistischen Events eine Kultur der Performance-Art vorwegnahmen. Zur Ausstellung erscheint auch eine Publikation mit Beiträgen von Brigitte Huck, Susanne Neuburger, Alexandra Schantl, Andreas Spiegl, Ernst Strouhal und Peter Zawrel, die das künstlerische Werk der temporären Künstlerinnen-Formation umfassend illustriert und dokumentiert.

Ausstellungsdauer: bis 3. November; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Nähere Informationen bei "Zeit Kunst Niederösterreich" unter 02742/90 80 90, e-mail office @ zeitkunstnoe.at und www.zeitkunstnoe.at.

