Schülerunion: Landesschülervertretungswahlen 2013 starten

Schülerunion kandidiert in allen Bundesländern und will weiterhin klare Mehrheit in der Bundesschülervertretung halten

Wien (OTS) - Ab heute werden in den nächsten drei Wochen die neuen Landesschülervertretungen für das Schuljahr 2013/14 in den einzelnen Bundesländern gewählt. Die Schulsprecher aus allen Schulen, welche am Anfang des Jahres von den Schülern gewählt wurden, werden zu den Wahlurnen gebeten, um die Schülervertretung auf Landesebene für das nächste Schuljahr zu wählen. "Mit der Position des Schulsprechers übernimmt man auch Verantwortung gegenüber seiner Schule und seinen Mitschülern. Ich bitte jeden Schulsprecher, diese Verantwortung ernst zu nehmen und nach bestem Wissen und Gewissen seine Stimme abzugeben", richtet Bundesschulsprecher Felix Wagner einen Appell an die wahlberechtigten Schülervertreter. ****

Wie schon in den vergangenen Jahren kandidiert die Schülerunion in jedem Land mit einem kompletten Team für alle drei Bereiche der Landesschülervertretung (LSV) AHS, BMHS und BS. Die Teams konzentrieren sich ausschließlich auf Schulpolitik und präsentierten in den letzten Wochen ihre Forderungen an das Bildungssystem und an die Schule. "Die Schülerunion will auch heuer die mandatsstärkste Kraft in der Schülervertretung in Österreich bleiben und somit die Mehrheit der Mandate halten. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und jeden neuen Landesschülervertreter im Kreis der Schülerunion", steckt sich Bundesobmann der Schülerunion Daniel Perschy ein klares Ziel.

Auch in diesem Schuljahr haben die Landesschulsprecher der Schülerunion, welche die Bundesschülervertretung (BSV) bilden, Durchsetzungsvermögen bewiesen. Mit der Abschaffung der Bezirksschulräte ist eine langjährige Forderung endlich umgesetzt worden. Im Rahmen der Lehrerausbildung-Neu ist der Ruf nach Aufnahmeverfahren für das Lehramt-Studium gehört und dementsprechend umgesetzt worden. Für Schüler, die die Matura heuer nicht bestehen und daher unerwartet in einen Zentralmatura-Jahrgang fallen, wird es künftig spezielle Förderkurse im Sommer geben. Zu guter Letzt ist man der Einrichtung eines gesetzlich verankerten Gremiums der Schulpartner auf Bundesebene durch Einberufung des Bundesschulgemeinschaftsausschuss einen wesentlichen Schritt näher gekommen.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Teams der Schülerunion eine kompetente Vertretung für Österreichs Schüler sind. Derzeit stellt die Schülerunion 27 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung. Das entspricht ungefähr 90%. Von den 29 Mandaten sind 27 Landesschulsprecher und 2 Sprecher der Zentrallehranstalten. Seit dem Schuljahr 2005/2006 hält die Schülerunion die Mehrheit in der Bundesschülervertretung.

Gewählt wird heute, am 20. Juni im Burgenland, am 21. Juni in Wien und Niederösterreich sowie am 27. Juni in der Steiermark und in Oberösterreich. Die Super-Wahlwoche startet am 2. Juli in Vorarlberg und endet am 4. Juli in Salzburg und Tirol. Am 3. Juli wird in Kärnten gewählt.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30.000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Schülerunion

Nina Londer

0664/1841228

nina.londer @ schuelerunion.at