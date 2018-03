Strache: Österreich braucht Konjunkturpaket - Heimische Arbeitsplätze müssen gerettet werden

Statt Geld in Pleitestaaten zu pumpen muss die eigene Wirtschaft angekurbelt werden

Wien (OTS) - "Österreich braucht jetzt ein Konjunkturpaket um die heimischen Arbeitsplätze abzusichern", forderte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache. Nach der Rekord-Pleite der Alpine mit 6.500 Arbeitsplätzen und den Massenkündigungen bei Siemens könnte bald die nächste Groß-Pleite im Handel bei "Daily" in Haus stehen, so Strache, der dies als Ergebnis des wirtschaftspolitischen rot-schwarzen Dornröschenschlafes sieht. "Statt Milliarden auf nimmerwiedersehen in Pleitestaaten zu pumpen, muss unsere eigene Wirtschaft angekurbelt werden", so Strache.

Die Politik könne zwar selbst keine Jobs schaffen, aber sie könne die rechtlichen und fiskalen Rahmenbedingungen für Beschäftigung schaffen und etwa mit Infrastruktur-Projekten zusätzlich aktiv eingreifen, so Strache. Nicht die selbst ernannte "Partei der Arbeit" schaffe Jobs, sondern die Wirtschaft. Und hier besonders die KMU's, betonte Strache, der massive Erleichterungen und Unterstützungen für Wirtschaftstreibende forderte. Dies reiche von Steuererleichterungen, Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge, Entrümpelung der Gewerbeordnungen und sonstiger wirtschaftshemmender Vorschriften, bis hin zu gezielten Förderungen und direkten Auftragsvergaben durch die Republik, so Strache.

"Österreich braucht dringend einen neuen Wachstums-Schub, den diese Bundesregierung bedauerlicherweise nicht schaffen wird, da sie untereinander streitet und sich gegenseitig in wichtigen konjunkturbelebenden Maßnahmen blockiert", so Strache. Sich über die Krise hinwegzulächeln und mit dem Zeigefinger auf andere Länder zu zeigen denen es noch schlechter gehe, sei für den heimischen Arbeitsmarkt jedenfalls deutlich zu wenig, befürchtet Strache noch weitere Großpleiten, wenn nicht bald gegengesteuert werde.

"Die tausenden Arbeitslosen der aktuellen Pleiten und Massenentlassungen können sich jedenfalls bei Faymann und Spindelegger bedanken, die tatenlos zugesehen haben und Milliarden Steuer-Euros lieber nach Brüssel geschickt haben, statt das Geld der Österreicher für den Erhalt der heimischen Arbeitsplätze zu verwenden", so Strache.

