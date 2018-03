Gesundheit und Pflege: Kollaps ohne Migranten

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Ist Österreich ein Zuwanderungsland? Ja, ohne Zweifel. Wie würde unser Gesundheitssystem ohne Zuwanderer aussehen?

Ohne Zuwanderer würden das Gesundheitssystem, die medizinische Versorgung und die Pflege & Betreuung in Österreich kollabieren.

Die neueste Ausgabe des Magazins "Henri - das Magazin, das fehlt" ist den Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich gewidmet und wird bei der Pressekonferenz präsentiert.

Am Podium:

* Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

* Dr. Katharina Pils, Chefärztin des Österreichischen Roten Kreuzes und Institutsvorstand für Physikalische Medizin am Wiener Sophienspital

* Ibrahima Fall, Rotkreuz-Sanitäter in Niederösterreich

* Dilorom Nazarova, Mitarbeiterin "Essen auf Rädern", Rotes Kreuz Oberösterreich

* Maria-Clarissa Canete, Mitarbeiterin Lernhilfe, Rotes Kreuz Wien

Zeit: Mittwoch, 26. Juni 2013, 10.00 Uhr

Ort: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

