ÖIF fördert Migrant/innen im Vorstudienlehrgang, ordentlichen Studium und bei Nostrifikation

Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) erweitert seine Unterstützungsleistungen für Migrant/innen im Rahmen des Liese Prokop Stipendiums.

Wien (OTS) - Ab dem Wintersemester 2013/14 erweitert der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) im Rahmen des Liese Prokop Stipendiums seine Zielgruppe und fördert künftig Studierende im ordentlichen Studium sowie Migrant/innen im Vorstudienlehrgang und bei der Nostrifikation. Sie erhalten 300 Euro monatlich und werden gegebenenfalls bei ihren Ausbildungskosten wie Studiengebühren oder Nostrifikationskosten unterstützt. Außerdem bietet der ÖIF im Rahmen des Liese Weiterbildungsworkshops zum Themenschwerpunkt "Studieren in Österreich", die den Migrant/innen eine Orientierungshilfe im österreichischen Ausbildungssystem vermitteln.

Leistung ermöglichen, fördern, anerkennen

Die Ausweitung des Stipendiums ist ein wichtiges Signal, nicht nur für die Migrant/innen, sondern insbesondere für die österreichische Wirtschaft, betont ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf-Maier. Denn:

"Engagierten Migrantinnen und Migranten ein Studium zu ermöglichen und sie damit bei ihrer Integration in Bildung und Arbeitsmarkt zu unterstützen, ist ein wichtiger Schritt, um das vorhandene Potenzial zu fördern und damit Leistung zu ermöglichen und anzuerkennen."

Das Liese Prokop Stipendium

Der Österreichische Integrationsfonds vergibt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres seit dem Wintersemester 2004 zweimal jährlich Stipendien an Studierende aus Drittstaaten. Für das Wintersemester 2013/14 können sich erstmals Studierende im Vorstudienlehrgang, im ordentlichen Studium sowie Absolvent/innen im Nostrifikationsprozess für das Stipendium bewerben. Seit 2007 trägt das Projekt im Gedenken an die verstorbene Innenministerin den Namen Liese Prokop Stipendium. Bewerben können sich Drittstaatsangehörige, die ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in Österreich haben sowie Personen mit positivem Asyl oder subsidiärem Schutz. Die Voraussetzungen sind soziale Bedürftigkeit, kein Anspruch auf Studienbeihilfe, die Zulassung zum Studium an einer österreichischen Universität und der Beginn des Studiums vor Vollendung des 30. Lebensjahres (Nostrifizierungen sind von dieser Regelung ausgenommen).

Alle Informationen finden Sie unter www.integrationsfonds.at/lieseprokopstipendium

