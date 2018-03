Ausgezeichnete Produkt- und Verpackungsqualität: Brauerei Puntigam erhält Heineken Brewery Award

Qualitätsbewusstsein, höchste Produktstandards und kontinuierliche Optimierungen im Bereich der Supply Chain zeichnen die tagtägliche Arbeit der Brau Union Österreich aus.

Graz/Amsterdam (OTS) - Dass sich dieser konsequente Einsatz lohnt, zeigt die aktuelle Auszeichnung innerhalb des Heineken Konzerns für die Brauerei Puntigam: Heineken verleiht der Brauerei den Heineken Brewery Award für ausgezeichnete Produkt- und Verpackungsqualität von in Österreich produziertem und abgefülltem Heineken Bier.

Unabhängige Prüfung

Vier Mal im Jahr werden in ganz Österreich Heineken-Produkte von einer unabhängigen Agentur gekauft und auf ihre Produktqualität hin überprüft. Die Qualität des Bieres wird dabei ebenso unter die Lupe genommen wie die Verpackungsqualität - von der Etikette über den Verpackungskarton bis hin zur Palette. Sinn der Prüfung ist es, den Kunden in Österreich Heineken nur in Topqualität anbieten zu können. In all den überprüften Bereichen konnte die Brauerei Puntigam mit Spitzenqualität überzeugen. Das Ergebnis zeigt, dass sich der Einsatz für beste Qualität lohnt - ausgezeichnet wurden Vertreter der Brauerei und der Brau Union Österreich in Amsterdam von Heineken-Erbin Charlene de Carvalho-Heineken und Heineken CEO Jean-Francois van Boxmeer. "Unsere Arbeit ist mit einem Fußballteam vergleichbar. Jeder Mitarbeiter soll auf seiner Position seine Stärken optimal zum Einsatz bringen können. Eventuelle Schwächen werden gecoacht, der Fokus liegt aber ganz klar auf den Stärken jedes einzelnen. Wir haben in unserem Team einen guten Mix aus Alt und Jung, das heißt erfahrene Mitarbeiter wirken als Mentoren für die jüngeren, die neu zu uns gekommen sind. Nur mit einem solchen Team ist so ein Erfolg möglich", ist Gerald Zanker, Braumeister in Puntigam, stolz auf die Auszeichnung. Heineken Bier wird seit dem Jahr 2004 in Österreich vertrieben, in Lizenz gebraut wird es seit 2006 - in der Brauerei Wieselburg, die damit in Österreich Maßstäbe setzt.

Über die Brau Union Österreich

Rund 4700 THL setzt die Brau Union in Österreich in einem Jahr ab - mit zwölf führenden Biermarken und über 100 Biersorten. Die Brau Union Österreich ist Marktführer und steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser oder Zipfer und für regionale Marken wie Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Über 2000 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion - sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich setzt - versteht sich von selbst. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

