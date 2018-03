Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 21.6: "Herausforderung EU: Kroatien tritt am 1.7. der EU bei"

Wien (OTS) - Im Rahmen des Ö1-Schwerpunktes "Kroatien" berichtet Christian Wehrschütz in "Saldo" über die Modernisierung Kroatiens, sowie über Risiken und Chancen des EU-Beitritts dieses zweiten Nachfolgestaates des ehemaligen Jugoslawien - am 21. Juni um 9.44 Uhr in Ö1.

Ab 1. Juli wird Kroatien das 28. Mitglied der Europäischen Union sein. Der Beitritt Kroatiens hat eine ganz entscheidende Besonderheit: Er erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem nicht nur die EU sondern auch Kroatien selbst in einer tiefen Krise stecken. Bereits fünf Jahre lang schrumpft die kroatische Wirtschaft, die Arbeitslosenrate liegt bei fast 22 Prozent. Rein formell hat Kroatien bei der Übernahme des EU-Rechtsbestandes zweifellos viele EU-Standards erreicht; zweifelhaft ist jedoch, ob viele Sektoren der Wirtschaft dem massiven Wettbewerbsdruck aus der EU werden standhalten können. Denn erschwerend kommt hinzu, dass Kroatien mit dem EU-Beitritt die Freihandelszone CEFTA verlassen muss, der, abgesehen von Slowenien, alle Staaten des ehemaligen Jugoslawien angehören. Auf diese Gruppe entfällt ein Fünftel der kroatischen Exporte. Trotz aller Probleme gibt es in Kroatien aber auch viele Unternehmen, die zweifellos EU-reif sind und in den vergangenen Jahren modernisiert wurden.

