OneAccess tritt im Chinesichen Markt mit GoHigh an

Paris (ots/PRNewswire) - Führendes Networking-Unternehmen schliesst sich mit OneAccess zusammen,um Highend-Lösungen für den nationalen Vertrieb anzubieten

GoHigh Data Networks Technology Co., Ltd hat einen Vertrag mit OneAccess Networks, dem führenden Hersteller von Multi-Service-Routern und Carrier-Ethernet-Zugangsgeräten, unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist der Vertrieb der Layer-3-Produktreihe des Unternehmens in ganz China. Zu den betreffenden Produkten gehören die neuen 1 GB Ethernet Multi-Service Access Router (ONE540 und ONE1540) sowie Sprach- und Daten-Business-Gateways.

GoHigh ist der Netzwerk-Zweig der Datang Telecom Technology & Industry Group, dem drittgrössten Telekommunikationskonzern in China. GoHigh beschäftigt 3.500 Mitarbeiter und ist in sämtlichen der 33 chinesischen Verwaltungseinheiten aktiv.

Zhang Xinzhong, Vice President von GoHigh, kommentierte die Partnerschaft: "Wir waren auf der Suche nach einem innovativen Partner, der dazu in der Lage ist, Produkte zu entwickeln und bereitzustellen, welche die aktuellen Bedürfnisse im chinesischen Markt decken können. Ausserdem sollte er eine bekannte und anerkannte Grösse im Telekommunikations- und Highend-Unternehmens-Markt sein -deshalb haben wir OneAccess ausgewählt. OneAccess bietet uns für unseren Markt ein sehr interessantes Angebot; dadurch werden wir effizienter für den Wettbewerb in neuen Geschäftsbereichen. Auch der gute Ruf des Unternehmens in Sachen Qualität und Innovation sowie der europäische Hintergrund von OneAccess und seine beträchtlichen Marktanteile in Europa und Asien sind für uns von grosser Bedeutung."

Bertrand Meis, Chief Executive Officer von OneAccess, meint ergänzend: "GoHigh wollte sich auf eine einzelne Marke konzentrieren, die dazu in der Lage ist, seine eigene Produktpalette mit hochwertiger Technologie zu ergänzen. China stellt für Unternehmen, die dort ihre Umsätze steigern wollen, eine besondere Herausforderung dar. Insofern ist dieser Vertrag ein wichtiger Schritt für OneAccess, denn er ist eine gute Gelegenheit, die internationale Expansion von OneAccess fortzusetzen und sich in diesem überaus wichtigen Markt zu etablieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch diesen Vertrag mit einem der wichtigsten chinesischen Unternehmen eine langfristige Partnerschaft aufbauen und unseren Kundenstamm in China erheblich erweitern können."

OneAccess wird GoHigh entsprechende Schulungsmassnahmen für dessen technische Einheiten sowie Sales-/Pre-Sales-Teams anbieten. Darüber hinaus wird das Unternehmen GoHighs Bemühungen unterstützen, sich in klar umrissenen Unternehmens- und Service-Provider-Märkten in China zu etablieren.

Über OneAccess Networks

OneAccess wurde 2001 gegründet und ist ein führender Hersteller von Multi-Service-Routern und Carrier-Ethernet-Zugangsgeräten, die es grossen Telekommunikationsanbietern ermöglichen, verwaltete Services in Unternehmensqualität lukrativ bereitstellen zu können. OneAccess versorgt mehr als 140 Service-Provider mit Routern, darunter vier der fünf grössten Telekommunikationsunternehmen Europas.

Mithilfe von Massenindividualisierungstechniken können die Routerlösungen von OneAccess exakt auf die strengen Anforderungen des Managed-Services-Markts für Unternehmen zugeschnitten werden und sind somit unübertroffen in Sachen Leistung, Verwaltung, Zuverlässigkeit und Service-Innovation. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.oneaccess-net.com.

Über GoHigh Data Networks Technology Co., Ltd

GoHigh ist ein seit zwölf Jahren tätiges Hightech-Unternehmen mit Hauptsitz in Peking, China, das VoIP-Produkte liefert. Seit seinem Börsengang im Jahr 2003 wird es an der Börse von Shenzhen unter dem Börsencode 000851 gehandelt.

Als Tochterunternehmen und einzige Produktionsstätte im Bereich Daten-Telekommunikation der Datang Telecom Group hat GoHigh eine Produktreihe mit intelligenten VoIP-Komplettlösungen entwickelt. Dazu gehören Media Gateways, ATAs, IP Phone, IPPBX, Softswitch und andere Unified-Communication-Lösungen wie z. B. IP-Callcenter, IP-Multimedia-Netzleitsystem oder IP-Notrufsystem. Die starke Marktpräsenz des Unternehmens wird im Wesentlichen gestützt von seinen hervorragenden F&E-Kapazitäten , die flexible Individualisierungsmöglichkeiten für verschiedene Branchenanwendungen bereitstellen.

GoHigh ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von VoIP-Ausrüstung und -Lösungen und als Spitzenreiter im chinesischen Markt für VTSP-VoIP (CCCID). Weitere Informationen unter http://www.gohigh.com.cn.

