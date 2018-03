Hohes Sicherheitsniveau bei Eisenbahnkreuzungen beibehalten

Wien (OTS) - Das Zusammentreffen von Straßen- und Schienenverkehrsteilnehmern an Eisenbahnkreuzungen birgt immer ein gewisses Sicherheitsrisiko. Um dieses Risiko möglichst klein zu halten und die Überquerung der Gleisanlagen für die Straßenverkehrsteilnehmer sicher zu gestalten, arbeiten die Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Bahnindustrie ständig an Verbesserungen des technischen Standards und der Reduktion der Kosten für mit Lichtsignalen und/oder Schrankenanlagen gesicherte Eisenbahnkreuzungen. Diese technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen werden im Folgenden kurz Eisenbahnkreuzungen genannt.

Die im Vorjahr vom Verkehrsministerium (BMVIT) neu herausgegebene Eisenbahnkreuzungsverordnung hat das Ziel, mit akzeptablen Übergangszeiträumen eine Hebung des Sicherheitsniveaus an diesen neuralgischen Schnittpunkten zwischen den Verkehrsträgern zu realisieren.

Die technische Konzeption derartiger Eisenbahnkreuzungen entspricht der höchsten Sicherheitsstufe und ist österreichweit seit vielen Jahren zuverlässig im Einsatz.

Nun liegt eine Ausschreibung eines niederösterreichischen Bahnbetreibers für neu zu installierende Eisenbahnkreuzungen vor, in der keine expliziten Anforderungen an die funktionale Sicherheit gestellt, wesentliche Teile der Normen nicht beachtet und Bedingungen beschrieben werden, die bei sämtlichen anderen österreichischen Bahnbetreibern unüblich sind.

Dadurch besteht die Gefahr, dass Eisenbahnkreuzungen eingesetzt werden, die unsicherer arbeiten, als es dem derzeit österreichweit zur Anwendung kommenden Stand der Technik entspricht. Derartige Anlagen sind bereits an zwei Orten in Niederösterreich in Betrieb. Bei Anlagen dieser Konzeption steigt letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kollision zwischen Zug und Straßenverkehrsteilnehmer kommt.

Der Verband der Bahnindustrie spricht sich ausdrücklich gegen eine Verminderung der Sicherheitsanforderungen unter den Stand der Technik aus und tritt dafür ein, dass die dafür verantwortlichen niederösterreichischen Stellen, die Anforderungen im Rahmen von Ausschreibungen derartiger Sicherungsanlagen in Richtung höherer Sicherheit gemäß dem Stand der Technik überarbeiten. Die durch die Reduktion von Sicherheitsanforderungen angestrebten Einsparungen bei Investitionen, sind - wie Praxisbeispiele mittlerweile gezeigt haben - ohnehin kaum erreichbar und stehen in keiner Relation zu dem Schaden, der entstehen kann, wenn Eisenbahnkreuzungen nicht ausreichend sicher funktionieren und dadurch Menschenleben und Sachgüter in Gefahr kommen.

Zum Verband der Bahnindustrie:

Der Verband der Bahnindustrie setzt sich für die ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für alle Arten des Schienenverkehrs ein.

Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen werden durch Forcierung einheitlicher technischer Standards und Zulassungsverfahren gefördert.

Gezielte Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Eintreten für die beschleunigte Modernisierung von Infrastruktur, Kundeninformationssystemen und Fahrzeugen helfen bei der Neupositionierung der zukunftsorientierten Bahnsysteme.

Selbstverständlich gehen die Aktivitäten des Verbandes der Bahnindustrie über Österreichs Grenzen hinaus. Über den Verband der Europäischen Eisenbahnindustrien (UNIFE, www.unife.org), der seine Jahreshauptversammlung erst kürzlich Mitte Juni in Wien abgehalten hat, sind wir mit unseren europäischen Partnern vernetzt.

