Das Traditions-Fertighausunternehmen HARTL HAUS bringt den neuen Haustyp "TOP3" auf den Markt

Echsenbach (OTS) - Mit Sommer 2013 bringt das Fertighausunternehmen HARTL HAUS die nächste Innovation auf den Markt: das Top3-Haus mit einer Gesamtwohnfläche von 124m2. Dieses limited Edition-Haus besticht durch eine aufmerksame Planung, die bewährte HARTL HAUS Qualität und den attraktiven Preis ab Euro 109.900,-. Im Rahmen einer KundInnenbefragung wurden die ausschlaggebenden Kriterien für die optimale Planung abgefragt und in die Entwicklung des TOP3 integriert.

HARTL HAUS bringt pünktlich zu Sommer-Beginn die neueste Innovation des Unternehmens auf den Markt: das TOP3-Haus. Dieses Haus ist optimal geeignet für eine zwei- bis vierköpfige Familie mit kleinem Budget, und bietet gerade in der aktuellen Wirtschaftslage beste Voraussetzungen für diese Immobilieninvestition.

Abgestimmt und geplant ist bei diesem Haus jedes noch so kleine Detail - angefangen vom Grundriss über die Auswahl der Baumaterialen bis hin zu der Anzahl und Positionierung der Steckdosen in jedem Raum in bewährter HARTL HAUS Qualität.

Jedoch bleiben dem Kunden viele Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen, individuellen TOP3-Hauses offen: die persönliche Außengestaltung von den Dachziegel-, Fassaden- und Fenster- und Terrassentüren-Farben. Frei wählbar sind auch die Heizungssysteme sowie die Wohnraumlüftung und die Innentüren in drei Echtholzfurnierarten. Je nach Ausstattung gibt es das neue 124m2 große Einfamilienhaus ab 109.900.- Euro.

Von den erfahrenen HARTL HAUS MitarbeiterInnen fix geplant sind das Satteldach des neuen Hauses, der Grundriss für das Erd- und Obergeschoß, die Fenstergrößen und deren Platzierung, der Elektro-und der Installationsplan.

Zusätzlich ist es möglich, eine Autoabstellfläche oder eine Garage direkt vom Haus aus zu begehen, auch der Keller oder die Fundamentplatte sind planbar.

Die bewährte HARTL HAUS Qualität ist auch beim neuen TOP3-Haus zu finden, wie die Powertherm-Plus-Wand (optimale Wärme- und Schalldämmwerte), Holz/Alu-Fenster mit 3-fach Verglasung sowie massive Gipsfaserplatten mit einer 55-kg Tragkraft pro Dübel uvm.

Die HARTL HAUS Leistungsstufe inkludiert:

Außenfassade mit fugenlosem Wärmeverbundsystem

Dachdecker- und Spenglerarbeiten inkl. Sturmsicherung

Fenster- und Terrassentüren in Holz/Alu-Ausführung mit 3-fach Wärmedämmglas

Geschlossene Wandkonstruktion inkl. Wärmedämm- und Gipsfaserplatten bei allen Innen- und Außenwänden

Verstemmte Massivholzwangentreppe mit fertiger Oberfläche

Transport und Montage einschließlich Schutzgerüsten

U.v.m.

TOP3-Haus Eckdaten:

Dach: 36Grad / 26Grad Satteldach

Dachvorsprung: Giebel 37cm / Traufe 85cm / 70cm

Kniestock: Raumhöhe 127,5 cm / 172cm

75,80m2 bebaute Fläche

61,83m2 Nettogrundrissfläche Erdgeschoss

61,79m2 Nettogrundrissfläche Dachgeschoss

123,62m2 Nettogrundrissfläche gesamt

Über HARTL HAUS

Das 1897 vom Zimmermeister Wenzel Hartl gegründete Unternehmen mit Sitz in Echsenbach im niederösterreichischen Waldviertel ist der älteste österreichische Fertighaushersteller. HARTL HAUS beschäftigt aktuell 280 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von rund 42,5 Millionen Euro. Jährlich werden etwa 250 ausschließlich in Österreich produzierte Häuser in Holzrahmenbauweise für den österreichischen Markt, sowie die Exportmärkte Deutschland, Schweiz und Italien gefertigt. Im Fokus des Fertighaus-Anbieters steht die individuelle Planungsfreiheit des Kunden. Somit stellt jedes HARTL HAUS ein Unikat dar und vereint höchste Qualität, traditionelle Handwerksarbeit und fortschrittlichste Technik. Mehr unter www.hartlhaus.at.

