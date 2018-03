H.P. Martin zu EU-Budget-"Kompromiss": "Eigenmittel führen zu Kontrollverlust"

Neuer EU-Finanzrahmen 2014-2020 inakzeptabel / 300 der 997 Milliarden Euro einsparen und umschichten

Brüssel (OTS) - Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin erklärt zum Verhandlungsergebnis von Vertretern des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten zum EU-Finanzrahmen 2014-2020:

"Der nunmehr gefeierte Durchbruch in Richtung Finanzierung der Europäischen Union durch mehr und mehr Eigenmittel ist ein Irrweg, solange die EU so schwer zu kontrollieren ist und in Kernbereichen demokratisch nicht legitimiert ist. Verschwendung und Ineffizienz sind bei den gegenwärtigen EU-Strukturen Tür und Tor geöffnet. Durch die Finanzierung über Beiträge aus den Mitgliedstaaten gibt es zumindest eine gewisse Beeinflussbarkeit über öffentliche Debatten -vor allem rund um Nettozahlungen.

Allein im Verwaltungsbereich ließen sich dutzende Milliarden Euro einsparen. Die anhaltende Konzentration der EU-Gelder auf Agrar- und Strukturfondsmittel blockiert Investitionen in Innovationen, Bildung und Forschung. Ein zukunftsorientiertes EU-Budget müsste grundsätzlich umschichten. Auch mit weniger Geld könnte wesentlich mehr geleistet werden. Es wird zum Armutszeugnis, falls das EU-Parlament im Plenum diesem inakzeptablen Verhandlungsergebnis zustimmen sollte."

