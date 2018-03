Einladung: Pressegespräch "Stoßwellentherapie erhöht körpereigene Stammzellenproduktion, senkt Behandlungskosten"

Wien (OTS) - Die Stoßwellentherapie zeigt beeindruckende Erfolge in der Knochen- und Wundheilung. Schwerwiegende unfallchirurgische Fälle können mit dieser Methode minimalinvasiv therapiert werden. Schlecht heilende Wunden wie der diabetische Fuß, der Anlass für rund zwei Drittel aller Amputationen ist, können in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Auch in der Arthrose-Behandlung, bei Cellulite und in anderen Gebieten wird die Stoßwellentherapie erfolgreich eingesetzt. Die neusten internationalen Forschungsergebnisse liefern Beweise, dass der Körper durch die Stoßwellentherapie vermehrt eigene Stammzellen produziert und diese zur Selbstheilung einsetzt.

Wir laden Sie anlässlich der Internationalen Stoßwellenkonferenz der ISMST von 27. bis 29. Juni in Salzburg sehr herzlich ein zum

Pressegespräch "Stoßwellentherapie erhöht körpereigene Stammzellenproduktion, senkt Behandlungskosten", am Dienstag, 25. Juni 2013 um 11:00 Uhr

Ihre Gesprächspartner sind:

- Dr. Markus Gleitz, Facharzt für Orthopädie, Generalsekretär der International Society for Medical Shockwave Treatment (ISMST), Pastpresident der Deutschen und Internationalen Gesellschaft für Stoßwellentherapie (DIGEST)

- Dr. Rainer Mittermayr, Facharzt für Unfallchirurgie, Präsident der International Society for Medical Shockwave Treatment (ISMST), Stoßwellenforschung am Ludwig Boltzmann Institut

- Dr. Wolfgang Schaden, Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie, Scientific Secretary der International Society for Medical Shockwave Treatment (ISMST) , Pionier in der Stoßwellenforschung

Datum: 25.6.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Theater Salon Hollmann

Grashofgasse 1, 1010 Wien



