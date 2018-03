Rundum-Schutz im Urlaub - mit Österreichs erster und einziger Online-Reisek@sko-Versicherung der Wiener Städtischen

Wien (OTS) - Mit dem Auto in den Urlaub - für viele Österreicherinnen und Österreicher die komfortabelste Variante: Neben Flexibilität und Spontaneität bietet das eigene Auto genug Platz für das Gepäck. Aber lange und oft unbekannte Fahrtstrecken lassen die Unfallgefahr steigen. Dr. Ralph Müller, Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen Versicherung: "Auto-Reisen sind beliebt - aber hinter dem Steuer warten zahlreiche Herausforderungen des Straßenverkehrs im In- und Ausland. Sicherheit und Schutz bietet die Online-Reisekasko-Versicherung, die rund um die Uhr, schnell und unkompliziert abgeschlossen werden kann." Versichert ist das Fahrzeug für die Dauer des Urlaubs unter anderem gegen Unfälle, Vandalismus, Parkschäden, Diebstahl, Bruchschäden und Naturgewalten.

Nur ein paar Klicks entfernt

Als erste und einzige Versicherung Österreichs bietet die Wiener Städtische eine Reisekaskoversicherung, die mit wenigen Klicks online abschließbar ist. Der Online-Abschluss auf www.wienerstaedtische.at/reisekasko ist schnell und kinderleicht:

Schritt für Schritt wird man durch den Antrag geführt, die Bezahlung erfolgt mittels Überweisung oder Kreditkarte - bereits ab einer Prämie von 92 Euro genießt man umfangreichen Versicherungsschutz.

Das Freizeitpaket - sinnvolle Zusatzoption

Mit dem Freizeitpaket ist nicht nur das eigene Auto, sondern auch darin befindliche private Gegenstände - wie etwa Golf- und Surfutensilien, Schlauchboote oder Fallschirme - ab einer Prämie von zehn Euro zusätzlich versichert. Auch das Fahrrad ist mitversichert, wenn es aus dem Fahrzeug oder am Auto montierten versperrten Fahrradträger gestohlen wird.

Sicherheit in allen Facetten

Das Freizeitpaket bietet zusätzlichen Schutz bei

Einbruchsdiebstahl in das Kraftfahrzeug

Diebstahl des gesamten Kraftfahrzeugs

Einbruchsdiebstahl aus versperrten Kfz-Fahrrad- und Skiträgern, versperrten (Wohnwagen-)Anhängern, versperrten Dachboxen

Naturgewalten (wie Hagel oder Hochwasser)

Brand oder Explosion Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist in Österreich mit neun Landesdirektionen, 140 Geschäftsstellen und

rund 3.500 MitarbeiterInnen präsent. In Österreich werden aktuell mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

