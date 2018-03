5 WORLDS 12 BENCHES von Matt Mullican am Kunstplatz Graben bis 3. November

Wien (OTS) - Die Installation besteht aus 12 Bänken in zwei Reihen. Die Sitzflächen zeigen grafische Anordnungen in schwarzer und farbiger Kontur, die der amerikanische Künstler Matt Mullican speziell für den Kunstplatz Graben entworfen hat. Die von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien initiierte Installation wurde gestern von der Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks Ursula Stenzel, dem Vorsitzenden des Gemeinderatsausschusses für Kultur und Wissenschaft Ernst Woller, der KÖR Geschäftsführerin Martina Taig und dem Kurator des Projekts Peter Kogler in Anwesenheit des Künstlers Matt Mullican eröffnet. Bis 3. November dient die Installation, die in ihrer Gestaltung Bezug nimmt auf das unmittelbare städtische Umfeld, als Impulsgeber, als Kunstwerk und als Sitzgelegenheit.

"Matt Mullicans künstlerische Tätigkeit zeichnet sich durch Eigenständigkeit, Signifikanz, Konsequenz und bei genauer Betrachtung durch äußerste Komplexität aus. Er hat bereits weltweit zahlreiche bedeutende Projekte im öffentlichen Raum umgesetzt und nun auch diese 12 Bänke in Wien." freut sich der Kurator Peter Kogler über die Realisierung.

"Die Idee, seine Zeichen auf Bänke am Graben zu setzen und diese Sitzgelegenheiten damit selbst zum Kunstobjekt werden zu lassen, ist originell und naheliegend zugleich. Auf diese Weise entsteht mitten in der Inneren Stadt Alltagskunst die gesellschaftliche Wirklichkeit abstrahiert." so Ursula Stenzel.

Seit 2010 bespielt KÖR Kunst im öffentlichen Raum den Kunstplatz Graben und lädt einmal im Jahr internationale KünstlerInnen und KuratorInnen ein, den Kunstplatz Graben temporär zu gestalten.

Matt Mullican, geboren 1951 in Santa Monica (Kalifornien / USA), lebt und arbeitet in Berlin und New York.

KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien

Die Aufgabe von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien ist die Belebung des öffentlichen Raums der Stadt mit permanenten bzw. temporären künstlerischen Projekten.

Die Idee ist, die Identität der Stadt und einzelner Stadtteile im Bereich des Zeitgenössischen zu stärken sowie die Funktion des öffentlichen Raums als Agora - als Ort der gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatte - zu beleben.

KÖR wickelt künstlerische Projekte ab, erteilt Aufträge an KünsterInnen, lobt künstlerische Wettbewerbe für Projekte im öffentlichen Raum aus, vergibt Förderungen an KünstlerInnen bzw. Projektträger und setzt damit verbundene Tätigkeiten (Symposien, Publikationen, Vermittlungsprogramme, u.a.) um.

Die Realisierung von Kunstprojekten im öffentlichen Raum gilt als wichtiger Aspekt der Kulturarbeit, ebenso deren Vermittlung und Dokumentation.

Bilderdownload: http://www.koer.or.at/de/press/

Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter, SKYunlimited

E-Mail: elke.weilharter @ skyunlimited.at; Mobil: 0699/1644 8000