Umweltdachverband: Erweiterung der Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse ist Gebot der Stunde!

- Vollversammlung des UWD: flächenmäßige Erweiterung der Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse bis 2015 auf der Tagesordnung

Wien (OTS) - LH Pühringer muss Nationalparkgesetz und die Erweiterung in OÖ jetzt umsetzen

- UWD: Naturschutz ernst nehmen - mittels Bundesrahmennaturschutzgesetz und erstmaliger NaturschutzlandesrätInnen-Konferenz

Wien/Molln, 20.06.13 (UWD) "Die Entstehungsgeschichte der sechs österreichischen Nationalparks ist eng mit dem Wirken der Alpinvereine und Naturschutzorganisationen verbunden, sei es im Nationalpark Hohe Tauern, in den Kalkalpen oder im Gesäuse. Aktuell geht es aber nicht nur um den Erhalt, sondern auch um die Erweiterung der heimischen Schutzgebiete. Im Rahmen seiner Vollversammlung und in einer anschließenden öffentlichen Podiumsdiskussion rückt der Umweltdachverband heute im Nationalpark Zentrum Molln die flächenmäßige Erweiterung der Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse in den Fokus. Ein entsprechender Resolutionsantrag der drei größten Mitgliedsorganisationen des UWD - Oesterreichischer Alpenverein, Naturfreunde und Naturschutzbund - liegt heute zur Beschlussfassung vor", sagt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes.

Erweiterung des Nationalparks Kalkalpen: LH Pühringer ist gefordert!

"Der Nationalpark Kalkalpen muss nun endlich flächenmäßig über den ersten Verordnungsabschnitt hinauskommen; wir fordern von LH Josef Pühringer, die Erweiterung um Flächen der Haller Mauern und des Toten Gebirges bis zum Jahr 2015 abzuschließen. Im vom OÖ Landtag bereits 1996 einstimmig beschlossenen Nationalparkgesetz ist diese von den NGOs eingeforderte Erweiterung rechtlich verpflichtend verankert. Mit der gesetzlich beauftragten Erweiterung um die Haller Mauern, das Tote Gebirge sowie das Warscheneck wird der Nationalpark Kalkalpen auf die dreifache Größe anwachsen. Wir erwarten von LH Pühringer, der morgen gemeinsam mit Naturschutzlandesrat Haimbuchner den Nationalpark Kalkalpen besucht, dass die Schritte zur Umsetzung dieses Landesgesetzes seitens der OÖ Landesregierung unverzüglich -jedenfalls noch 2013 - eingeleitet werden", erklärt Heilingbrunner.

Biotopschutzwald im Nationalpark Gesäuse endlich umsetzen

Auch im Nationalpark Gesäuse gingen die ursprünglichen Pläne deutlich über die derzeitige Nationalparkfläche hinaus. "Eine Gebietserweiterung und Arrondierung des Nationalparks Richtung Westen und Norden sind Aufgabe der Steiermärkischen Landesregierung in enger Zusammenarbeit mit dem Bund. Der Nationalpark Gesäuse ist auch Biotopschutzwald; noch im heurigen Jahr müssen die Biotopschutzwaldbestimmungen auf Punkt und Beistrich umgesetzt werden. Wir werden alles daransetzen, dass das entsprechende § 32a-Verfahren nach dem Forstgesetz nicht mehr verhindert wird", so die Botschaft des UWD an die Adresse der Landesforste des Bundeslandes Steiermark. "Es geht nicht an, dass die SteuerzahlerInnen für die Außernutzungstellung zahlen und die Landesforste in der Kernzone weiterwirtschaften als wären sie in einem Wirtschaftswald", so Heilingbrunner.

Bundesrahmennaturschutzgesetz dringend geboten

"Sowohl die Bundesländer als auch der Bund sind jetzt gefordert, die ausstehenden Erweiterungen umzusetzen. Um dies zügig angehen zu können, fordert der UWD die Einrichtung eines Bundesrahmennaturschutzgesetzes. Dass alle Bundesländer und der Bund an einem Strang ziehen, ist vor allem beim Naturschutzproblemkind Nummer 1, den EU-Naturschutzrichtlinien - Stichwort Natura 2000, wo aktuell der Hut brennt -, wichtig, sowie auch bei der konsequenten Umsetzung internationaler Konventionen und der Koordinierung des EU-Förderwesens im Bereich Naturschutz. Viele Probleme hängen an der bisher unterbliebenen politischen Koordination dieser bundesweit wichtigen Naturschutz-Themen. Deshalb richten wir den eindringlichen Appell an die NaturschutzlandesrätInnen, endlich eine institutionalisierte Naturschutzkoordination im Rahmen einer regelmäßig tagenden Konferenz vorzunehmen, bei der noch heuer Themen des Naturschutzes bundesländerübergreifend diskutiert und gelöst werden. Die länderübergreifende Zusammenarbeit muss intensiviert werden und würde über ein Bundesrahmennaturschutzgesetz auch seinen legistischen Rahmen bekommen. Nur so kann effektiver Naturschutz gelingen!", appelliert Heilingbrunner abschließend.

