ARBÖ: Spritpreise steigen vor Ferienbeginn an

Eurosuper-Preis um 3,6 Cent teurer und Diesel um 2,4 Cent pro Liter teurer als noch im Mai

Wien (OTS) - Die Reisezeit naht und genauso hitzig, wie die Temperaturen, steigen auch die Spritpreise vor dem Ferienbeginn an. Seit vergangenem Monat sind die Spritpreise deutlich gestiegen, berichtet der ARBÖ. Eurosuper kostet derzeit 1,396 Euro und hat sich demnach seit 21. Mai (kostete 1,360 Euro pro Liter, im Schnitt) um 3,6 Cent pro Liter verteuert.

Auch der Diesel-Preis ist angestiegen: Kostete Diesel am 21. Mai noch 1,304 Euro pro Liter im Schnitt, so sind es jetzt bereits 1,329 Euro, die von den Autofahrerinnen und Autofahrern an der Zapfsäule bezahlt werden müssen. Ein Plus von 2,5 Cent pro Liter seit Ende Mai. "Zwar sind wir von Horror-Preisen noch weit entfernt, dennoch merkt man einen bundesweiten Anstieg der Preise vor Ferienbeginn", gibt ARBÖ-Pressesprecher Thomas Woitsch zu bedenken.

Der ARBÖ empfiehlt daher kontinuierlich die Spritpreise vor dem Tanken zu vergleichen. Eine gute Möglichkeit dazu bietet die ARBÖ-Pannenapp. Sie zeigt die fünf günstigsten Tankstellen in der Umgebung inklusive Routenplaner und Spritpreisen auf Knopfdruck und mit direktem Zugang zu den Daten der E-Control-Datenbank. So hat man die günstigsten Spritpreise immer bei sich. Die ARBÖ-Pannenapp steht für alle Android- und iOS-Handys kostenlos zum Download bereit. Alle Informationen dazu unter www.arboe.at/pannenapp.

