Lyrikevent mit neuen Werken aus Vorarlberg

Veranstaltung des Felder-Archives am 24. Juni 2013

Bregenz (OTS/VLK) - Neue Lyrik aus Vorarlberg steht im Mittelpunkt einer Literaturveranstaltung, zu der das Felder-Archiv am Montag, 24. Juni 2013, ab 20.00 Uhr im Theater am Kornmarkt in Bregenz einlädt. Gleich vier Vorarlberger Autorinnen und Autoren - Christian Futscher, Udo Kawasser, Erika Kronabitter und Günter Vallaster - präsentieren ihre neuen Gedichtbände. Der Eintritt ist frei.

Bei diesem Lyrikevent beweisen die Autorinnen und Autoren durch die Vielfalt ihrer Schreibweisen, dass die Lyrik eineswegs ein Schattendasein führt.

Dem interessierten Publikum vorgestellt werden "Marzipan aus Marseille" von Christian Futscher (geb. 1960), "Kleine kubanische Grammatik" von Udo Kawasser (geb. 1965), "Decodierung der Dekaden" von Erika Kronabitter (geb. 1958) und "Am Sims" von Günter Vallaster (geb. 1968). Letzterer wird seine experimentellen Gedichte durch Bildprojektionen ergänzen.

