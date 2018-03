SOS Mitmensch: Auch FrisörInnen und KellnerInnen erbringen wichtige Leistungen!

Präsentation von Liste mit 600 Vollzeitberufen, die für Einbürgerung nicht ausreichen

Wien (OTS) - SOS Mitmensch hat eine Liste mit mehr als 600 Berufssparten erstellt, bei denen auch eine Vollzeitbeschäftigung nicht genügend Lohn abwirft, um als AlleinerhalterIn einer Familie die Einkommenshürde für die Einbürgerung zu überspringen. Dazu zählen eine Reihe an Berufen, in denen Frauen stark vertreten sind, wie etwa FriseurIn, KassiererIn, SekretärIn oder KellnerIn.

Als Baby nach Österreich und trotzdem am Einbürgerungsabstellgleis

So wartet etwa die 27-jährige Mira L., die als Baby nach Österreich kam, bereits seit Jahren auf die Möglichkeit, eingebürgert zu werden. Als Kellnerin hat sie bisher zu wenig verdient, um Österreicherin werden zu können. "Ich bin als Einjährige mit meinen Eltern nach Österreich gekommen, bin hier aufgewachsen und habe fast mein ganzes Leben in Wien verbracht. Ich bin keine Fremde, sondern Wienerin. Ich verstehe nicht, warum es mir die Regierung so schwer macht, Österreicherin zu werden", so Mira L. Die junge Frau hat inzwischen selbst ein kleines Kind, das nur deshalb als Österreicher zur Welt kommen konnte, weil sie inzwischen mit einem Österreicher verheiratet ist. Sie selbst muss weiter auf die Einbürgerung warten.

Auch Bienen helfen nicht bei Einbürgerung

Insgesamt gibt es laut AMS-Gehaltskompass mehr als 70 Berufssparten, deren Bezahlung auch bei Vollzeitbeschäftigung für eine Einzelperson nicht für die Einbürgerung ausreicht. Dazu zählen unter anderem Berg- und SchiführerInnen, BewegungspädagogInnen, EnergieberaterInnen, EssenszustellerInnen, HundetrainerInnen, KanalräumerInnen, KassiererInnen, RaumpflegerInnen, RezeptionistInnen, SekretärInnen, Servierkräfte und TaxifahrerInnen. Wer AlleinerhalterIn einer Familie ist, hat es noch viel schwerer. Dann müssen Betroffene für die Einbürgerung nämlich ein Einkommen von meist deutlich mehr als 2000 Euro brutto im Monat nachweisen. In mehr als 600 Berufssparten ist das kaum oder gar nicht möglich. Auch FPÖ-Obmann Strache hätte als gelernter Zahntechniker mit einem Einstiegsgehalt von ca. 1500 Euro brutto als Familienalleinerhalter keine Chance auf eine Einbürgerung gehabt. Ebenso nutzt die große Beliebtheit von Bienen in Österreich nichts bei der Einbürgerung, wenn man als BienenwirtschaftsfacharbeiterIn mit einem Bruttoeinstiegsgehalt von 1400 Euro auskommen muss.

Nachhaltiger Schaden durch Ausschlusspolitik

"Die geplante Staatsbürgerschaftsreform ist vollkommen unzureichend. Im Großen und Ganzen wird die unter Schüssel-Haider gestartete Ausschlusspolitik einfach fortgesetzt", kritisiert SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak den Regierungsentwurf, der heute erstmals im parlamentarischen Innenausschuss diskutiert wird. "Mit den hohen Einkommenshürden und dem dazugehörigen Slogan "Staatsbürgerschaft durch Leistung" sagt die Regierung vielen hart arbeitenden Menschen, dass sie nichts leisten würden. Das ist gegenüber den Betroffenen eine Unverschämtheit und untergräbt darüber hinaus unsere Demokratie. Inzwischen sind in Österreich schon mehr als eine Million Menschen von demokratischen Grundrechten ausgeschlossen."

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Pollak

Mobil: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at