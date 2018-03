Die beste Wasserqualität Europas: Zyperns Badestrände No. 1

Pafos, Zypern (ots) - Zypern bietet an seiner über 600 km langen Küstenlinie alles, was das Bade-Herz begehrt und laut aktuellem Bericht der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen die beste Wasserqualität Europas. Die Thanos Hotels Anassa, Almyra und Annabelle, am Rande der Akamas-Halbinsel und im Küstenstädtchen Pafos gelegen, sind idealer Ausgangsort, um Zyperns vielfältige Bademöglichkeiten zu entdecken.

Aktivstrand

Angrenzend an die Akamas-Halbinsel an der nordwestlichen Spitze Zyperns liegt das Fünf-Sterne-Hotel Anassa am kilometerlangen Asprokremnos-Strand. Im Wassersportzentrum steht eine Flotte von Powerbooten, Yachten und Segelboote für Ausflüge zu den Buchten und Lagunen der Halbinsel bereit.

Inselhopping

Vor der Akamas-Halbinsel findet sich mit dem St. Georges Riff und seiner Insel eines der beliebtesten Tauchgebiete Zyperns. Die Insel ist Heimat verschiedener Arten von Seevögeln. Beim Umrunden der Insel gelangt man zu einem kleinen, verborgenen Strand.

Strandschönheit

Rund 10 Kilometer südlich vom Almyra und Annabelle in Pafos entfernt, findet sich eine idyllische Bucht mit mythischer Kraft. Hier soll einst Aphrodite einer Muschel entstiegen sein. Wer einmal um den Felsen der Aphrodite schwimmt, soll seine wahre Liebe finden.

Karibikfeeling

Knapp 15 Autominuten vom Anassa an der Nordküste der Akamas-Halbinsel befindet sich die reizvollste Bucht Zyperns. Der weiße Sand am Meeresboden der Blue Lagoon lässt das Meer in allen erdenklichen Türkis- und Blautönen erstrahlen.

Familienparadies

Der Vrysoudia Strand in der Nähe des malerischen Küstenstädtchens Pafos mit Blick auf den Hafen und die mittelalterliche Burg ist vor allem bei Familien mit Kindern dank seines feinen Sandes und flach abfallenden, kristallklaren Wassers beliebt.

Kleine Fluchten

Am westlichsten Zipfel der Akamas-Halbinsel erstreckt sich das Kap Arnaoutis mit kleinen, windgeschützten Buchten. Abseits der Touristenströme finden sich hier ideale Plätze für ein lauschiges Strand-Picknick.

