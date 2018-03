Favoriten: Muskelmänner und Musikanten im Laaer Wald

"Giants": 23.6., Tombeck: 27.6., Folk/Blues: 29./30.6.

Wien (OTS) - Starke Männer bestreiten am Sonntag, 23. Juni, im Böhmischen Prater in Favoriten spannende Wettkämpfe. Im Rahmen einer Freiluft-Veranstaltung beim "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) schwingen muskulöse Herren ihre Hanteln, schleppen schwere Säcke, stemmen Bierfässer sowie Baumstämme und ziehen ein Taxi. Die "Austrian Giants"-Kraftsportler streben nach dem Titel "Summer Giant 2013". Der Wettstreit startet um 12.00 Uhr und endet am frühen Abend. Der Zutritt ist frei. Ein Konzert der Formation "Tombeck & Band" findet am Donnerstag, 27. Juni, im "Tivoli-Saloon" im Laaer Wald statt. Die Künstler haben ein Album mit dem Titel "Freude" veröffentlicht, sind auf Tournee ("Die Freude Tour") und verarbeiten in ihren Liedern vielerlei Emotionen, vom Frohsinn bis zu Wut, Angst und Schmerz. Beginn: 20.00 Uhr. Kartenpreis: 18 Euro (im Vorverkauf). Sechs Folk- und Blues-Bands machen beim "1. Acoustique Festival" am Samstag, 29. Juni, ab 13.00 Uhr, und am Sonntag, 30. Juni, ab 11.00 Uhr, im "Tivoli-Saloon" mit. Am Samstag konzertiert zum Beispiel die Band "Die Blues Buam" und am Sonntag sind Profis wie "Zappa & Judith" zu hören. Kartenpreis: 10 Euro (pro Tag, im Vorverkauf, inkl. Getränke-Gutschein). Karten-Vorverkauf: Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli", Telefon 0650/717 82 04. Informationen über verschiedenste Unterhaltungsangebote für die ganze Familie im Böhmischen Prater sind unter der Rufnummer 689 91 91 sowie per E-Mail (Adresse: saloon @ tivoliwien.at) zu erfragen.

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

