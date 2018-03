Margareten: Gesprächsabend "I bin do da Danzer"

Wien (OTS) - Dem österreichischen Liedermacher Georg Danzer (1946 -2007) widmet der Verein "Aktionsradius Wien" einen "Gesprächsabend mit Live-Musik". Am Freitag, 21. Juni, wird in der "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117) das Schaffen dieses Künstlers einer liebevollen Betrachtung unterzogen. Beginn der Veranstaltung ist um 20.00 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr). Das Publikum wird um Spenden ersucht. Der Titel des Abends heißt "I bin do da Danzer". Information: Telefon 332 26 94.

Vom legendären Frühwerk "Der Tschik" und den Hits in der Zeit des Austro-Pop, darunter "Hupf' in Gatsch", "So a Dodl mid da Rodl" und "Jö schau", bis zu Erfolgen mit dem Trio "Austria 3" und den späten Arbeiten, beispielsweise "Von Scheibbs bis nach Nebraska" und "Träumer", erinnert Moderator Manfred Horak bei der Veranstaltung an sämtliche Phasen in der Karriere Danzers. Besprochen werden Texte populärer Lieder und weniger bekannter Stücke, Danzers politische Haltung und Bücher ("Der Tätowierer und die Mondprinzessin", u.a.). Der Gesprächsstoff geht den Teilnehmern garantiert nicht aus. Matthias Kempf und Jennifer Kolar interpretieren Werke von Danzer. Gerhard Ruiss kommentiert Texte des "Liedpoeten". Nähere Auskünfte bekommen Musikinteressierte via E-Mail: office @ aktionsradius.at.

www.georgdanzer.at

www.aktionsradius.at

