Ottakring: Freiluft-Aufführung des Films "Oh Boy"

Wien (OTS) - Eine deutsche Tragik-Komödie mit Tom Schilling in der Hauptrolle führt das Wanderkino "VOLXkino" am Samstag, 22. Juni, im 16. Bezirk auf dem Ottakringer Platz 1 ("Ottakringer Brauerei") vor. Der Streifen "Oh Boy" des Regisseurs Jan Ole Gerster aus 2012 beschreibt die Nöte von "Niko Fischer". Den jungen Mann verlässt die Freundin, der Vater gibt ihm kein Geld mehr und den Führerschein bekommt er auch nicht zurück. Ob die Begegnung mit der früheren Mitschülerin "Julika Hoffmann" eine Wende bringt, ist bei einer Freiluft-Vorstellung ab 21.30 Uhr zu erfahren. Der Zutritt ist kostenlos. Betreiber des mobilen Lichtspieltheaters ist der Verein "St. Balbach Art Produktion". Die 24. Saison des beliebten Wanderkinos hat 41 Spieltage, an denen 60 Filme an 30 Orten in 14 Bezirken gezeigt werden. Für weitere Informationen ist das Kino-Team unter den Rufnummern 0699/128 71 500 ("Hotline") und 219 85 45/80 erreichbar. Wer die Vereinsleute per E-Mail kontaktieren möchte, schreibt an die Adresse office @ volxkino.at.

Allgemeine Informationen:

Wanderkino "VOLXkino"

(Spielplan Sommer 2013):

www.volxkino.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at