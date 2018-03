Fazit nach Hochwasser: Tierbesitzer sollten stets auf jede Katastrophe vorbereitet sein

VIER PFOTEN weiß, was der Mensch im Notfall für sein Tier tun kann

Wien (OTS) - Naturereignisse wie das Hochwasser der letzten Wochen kann man nicht verhindern. Sehr wohl aber kann man sich optimal darauf vorbereiten, sodass für Mensch und Tier der geringstmögliche Schaden entsteht, erklärt Heli Dungler, Geschäftsführer von VIER PFOTEN und außerdem akademischer Krisen- und Katastrophenmanager. Heimtierbesitzer sind gut beraten, eine Art "Notfalls-Paket" zu schnüren, um im Ernstfall rasch handeln zu können.

Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Szenarien: Man kann mit seinem Tier das Haus oder die Wohnung wegen einer akuten Gefahr (etwa Giftalarm) nicht verlassen, oder man ist mit einer Evakuierung konfrontiert.

Es geht immer um die Frage "Was brauchen Tiere?"

"In beiden Szenarien geht es um die Frage: Was brauchen Tiere?", weiß Heli Dungler. "Wenn ich mein Heim nicht verlassen kann, muss ich also auf jeden Fall immer einen Wasservorrat für mindestens ein paar Tage haben. Und selbstverständlich sollte jeder Tierbesitzer für alle Notfälle ausreichend Tierfutter zu Hause gelagert haben." Gott sei Dank, so Dungler, war ein solcher Alarm in der Vergangenheit immer nur einige Stunden lang in Kraft.

Eine Evakuierung muss immer sehr rasch vor sich gehen - umso besser ist es, sich im vorhinein gut vorzubereiten. Zunächst gilt es, möglichst Ruhe zu bewahren - denn das Tier spürt es, wenn Herrchen oder Frauchen in Panik geraten. "Diese Nervosität überträgt sich auch sofort auf das Tier, und die Situation wird umso schwieriger", erklärt Heli Dungler.

Das Evakuierungs-Notfalls-Paket besteht aus den nötigen Dokumenten wie Impfpass, Gesundheitszeugnis etc., einem geeigneten Transportbehältnis, Futter für einige Tage, Trinkwasser in Flaschen oder Kleinkanistern und Medikamenten für ältere oder kranke Tiere. Heli Dungler: "Ganz wesentlich ist es auch, etwas Vertrautes für das Tier mitzunehmen. Das kann eine Decke sein, das Lieblingsspielzeug, ein Plüschtier... wichtig ist, dass es das Tier an das Zuhause erinnert. Damit nimmt man ihm zumindest ein bisschen etwas von der Angst vor dem Unbekannten. Etwas Vertrautes kann dem Tier im plötzlichen und verstörenden Chaos ein großer Trost sein."

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum.

