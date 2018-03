WIPARK: Bauarbeiten für Wohnsammelgarage auf Manner-Areal starten

Tiefgarage mit 200 Parkplätzen, geplante Fertigstellung im Sommer 2014

Wien (OTS) - Auf dem Manner-Areal in Hernals beginnen die Bauarbeiten für die Wohnsammelgarage. Die Tiefgarage wird dazu beitragen, einerseits die Parkplatzsituation in der Umgebung deutlich zu entspannen und andererseits für eine verbesserte Wohn- und Lebensqualität im Bezirk sorgen. Die Garage auf dem Manner-Areal wird über 200 Parkplätze verfügen (150 geförderte Stellplätze für die Anrainerinnen und Anrainer sowie 50 Stellplätze für das Unternehmen Manner). WIPARK geht als Garagenerrichter und -betreiber von einer Fertigstellung der Tiefgarage im Sommer 2014 aus. Die Anrainerinnen und Anrainer wurden von Beginn an umfassend in das Bauprojekt eingebunden. Bei einer Bürgerbefragung im vergangenen Sommer sprachen sich 86 Prozent für die Errichtung der Garage aus.

Modernisierung und Erweiterung der gesamten Manner-Zentrale

Die Garage entsteht im Rahmen der Modernisierung und Erweiterung der gesamten Manner-Zentrale im 17. Bezirk. Die Anrainerinnen und Anrainer werden nicht nur von der neuen Garage profitieren sondern auch von den anderen baulichen Maßnahmen auf dem Areal: Ein neues Bürogebäude wird gebaut und innerhalb der Bereiche Verladezentrum und Produktionserneuerung wird es zu baulichen Veränderungen und Verbesserungen kommen, die den Anrainerinnen und Anrainern im täglichen Leben zu Gute kommen werden (z.B. deutliche Lärmreduktion durch Lkw im Vergleich zur ursprünglichen Situation. Den Lkw steht künftig deutlich mehr Platz zum Reversieren zur Verfügung).

Das Unternehmen Manner investiert 30 Millionen Euro in den neuen Standort und leistet einen wichtigen Beitrag in Sachen Standortsicherung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Das Nachhaltigkeitsprinzip wird von Manner seit 120 Jahren gelebt.

