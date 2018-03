Termin: Konferenz - Neighbours.HigherEducation.Cooperation

Wien (OTS) - Hochschulvertreter/innen aus Österreich und den ost-sowie südosteuropäischen Nachbarländern diskutieren über bestehende und zukünftige Kooperationen, Raiffeisen Bank International, Wien, 3.-5. Juli 2013

Zur Stärkung der Hochschulkooperationen in der Region organisiert die OeAD-GmbH eine dreitägige Konferenz mit Vertreter/innen von Bildungsinstitutionen aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Persönlichkeiten aus dem Bereich Hochschulbildung sowie politische Vertreter/innen aus Österreich und der Europäischen Kommission liefern die Expertise zu Entwicklungen in diesem Bereich und beleuchten die europäische bzw. internationale Dimension von Hochschulbildung in der Region.

Folgende Expert/innen werden u. a. anwesend sein:

Erhard Busek, Jean Monnet Chair ad personam, Präsident des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa

Sjur Bergan, Leiter der Abteilung Bildung, Generaldirektion Demokratie des Europarates

Jordi Curell Gotor, Direktor Hochschulbildung, Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission

Heinz Fassmann, Vizerektor für Personalentwicklung und Internationale Beziehungen der Universität Wien

Miroslav Veskovi', Rektor der Universität Novi Sad

Ligia Deca, Doktorandin, ehem. Vorsitzende der European Student's Union

Florian Bieber, Universität Graz, Zentrum für Südosteuropastudien

Alexander Kiossev, Universität Sofia

Pavel Zgaga, Universität Ljubljana, Centre for Educational Policy Studies

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, mit den Expert/innen ins Gespräch zu kommen. Bei Interesse bitten wir Sie um Rückmeldung bis 26. Juni 2013 an presse @ oead.at.

Programm: http://www.oead.at/nhec-conference

http://www.ots.at/redirect/oead

