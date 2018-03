Boutique Hotel Jardi d´Artà öffnet seine Pforten

Arta, Mallorca, Spanien (ots) - Es ist vollbracht: Mit einem Festivalkonzert am 24.5.2013 vor den Toren der Kathedrale in Artà, eröffnete das Boutique Hotel Jardi D´Artà nach umfangreicher Renovierung (ehemals Hotel S´Abourador) seine Pforten.

Das Jardi d´Artà ist ein charmantes Stadthotel, das sich in perfekter Lage im Herzen der Kleinstadt Artà befindet. Es gibt den Blick frei auf die beeindruckende Wallfahrtskirche San Salvador und ist von einem wunderschön angelegten, gepflegten Garten umgeben. Das Hotel wurde im Mai 2013 nach umfangreicher Renovierung wieder eröffnet und verwöhnt seine Gäste mit kreativer mediterraner Küche, Spa und vielfältigen Wellness-Behandlungen. Als Teil des historischen Stadtzentrums von Artà bietet das Haus aus dem frühen 19. Jahrhundert mallorquinische Authentizität, die souverän mit moderner Einrichtung kombiniert wurde. Alle Zimmer sind individuell und mit viel Liebe ausgestattet. Davon zeugen auch geschmackvoll integrierte historische Details, die aus der Vergangenheit des Hotels erzählen.

Etwas 150 internationale Gäste (darunter auch Nina und Daniel Libeskind aus New York) hatten am Tag der Eröffnung die Möglichkeit ganz entspannt durch den Empfangsbereich, das Restaurant, den romantisch gestalteten Innenhof sowie durch die Gästezimmer zu schlendern.

Insgesamt 2 Jahre dauerten die umfangreichen Umbauarbeiten, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die insgesamt 13 Doppelzimmer und Suiten, darunter auch ein behindertengerechtes Zimmer, spiegeln mit charmanter Wärme und viel Komfort die mallorquinische Authentizität des Hotels perfekt wider. Hohe Komfortstandards wie Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Heizung, SAT TV und kostenlosem WiFi-Zugang sorgen für einen vollkommen entspannten Aufenthalt. Darüber hinaus gibt es nun ein voll ausgestattetes und hochmodernes Fitnessstudio einen Wellness-Spa-Bereich sowie ein Haman-Bad.

Was mit einem Festivalkonzert im Mai anfing, wird nun zu einer "Tradition" im Jardi d´Artà: In regelmäßigen Abständen veranstaltet das Hotel Konzerte, bei denen international renommierte Künstler in kulinarischer Harmonie mit dem Küchenchef Mika Drouin philharmonische Köstlichkeiten servieren.

Die Reihe startet am 28./29. Juni 2013, jeweils um 19:00 mit dem Musikerpaar Stefan de Leval Jezierski (Solohornist der Berliner Philharmoniker) und Kirsikka de Leval Jezierski (Solobratschistin Deutsche Oper Berlin).

