Spindelegger: "Wichtiger Schritt für Frieden in Mali"

Beispiel für Friedenspotenzial afrikanischer Regionalorganisationen

Wien (OTS) - Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger begrüßte die am Dienstag, 18. Juni, in Ougadougou feierlich unterzeichnete Einigung zwischen den Tuareg und der malischen Regierung, wodurch die Regierung schrittweise wieder die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet erlangen kann. "Diese Einigung ist ein wichtiger Schritt im Prozess für einen nachhaltigen Frieden in Mali", so Spindelegger. Dadurch ist grundsätzlich der Weg für die Präsidentschaftswahlen in Mali frei, die für 28. Juli angesetzt sind.

Besondere Anerkennung für das Zustandekommen der Einigung gebühre dabei auch der Vermittlungstätigkeit Burkina Fasos, namentlich dessen Präsidenten Compaoré und Außenminister Bassolé, im Namen der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS). "Die erfolgreichen Bemühungen der ECOWAS beweisen das gewachsene Konfliktlösungspotential auf dem afrikanischen Kontinent. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft nimmt dabei eine herausragende Rolle ein und leistet immer wieder wichtige Dienste bei der Überwindung von Konflikten", so Spindelegger.

Spindelegger verwies abschließend auf das österreichische Engagement in Mali und der Region. So hat Österreich seit Anfang des vergangenen Jahres 4,55 Millionen Euro an humanitärer Hilfe einschließlich Nahrungsmittelhilfe für Mali und die Sahelregion zur Verfügung gestellt. An der Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mali (EUTM Mali) beteiligt sich Österreich derzeit mit sieben Personen.

