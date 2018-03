DMAX zeigt hochklassigen Boxsport! / WBA- und IBO-Weltmeister Gennady Golovkin gegen Matthew Macklin / Sonntag, 30. Juni 2013 live und exklusiv auf DMAX - Graciano Rocchigiani Experte

München (ots) - DMAX zeigt hochklassigen Boxsport: Der Münchner Männersender überträgt in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 2013, ab 3:45 Uhr, live den mit Spannung erwarteten Mittelgewichts-WM-Kampf zwischen WBA/IBO-Champion Gennady "GGG" Golovkin und dem hochgehandelten Herausforderer Matthew "Mack the Knife" Macklin. Am Sonntag, 30. Juni, zeigt DMAX um 10.15 Uhr eine Zusammenfassung.

Schauplatz des Kampfes wird das MGM Grand Theatre im Foxwoods Resort Casino in Mashantucket, Connecticut, sein. Produzent ist der US-Sender HBO. In Deutschland wird das Mittelgewichtsduell von Harry Weber kommentiert. Als Experte steht ihm Ex-Profiboxer Graciano Rocchigiani zur Seite.

Der Fight um den WBA-Gürtel ist aktuell Gesprächsstoff Nummer eins in der Boxwelt. Golovkin gehört zu den gefragtesten Akteuren im Boxsport weltweit. Mit einer herausragenden KO-Quote von über 88 Prozent ist er darüber hinaus Spitzenreiter unter allen aktiven Weltmeistern. Sein irischer Herausforderer Matthew "Mack the Knife" Macklin ist bei drei Weltverbänden in der Top 15 und verlor zuletzt nur sehr umstritten gegen Felix Sturm.

Titelverteidiger Golovkin weiß um die Stärken seines Herausforderers:

"Matthew Macklin ist ein erfahrener, starker Kämpfer. Ich habe einige seiner Fights gesehen - das wird nicht einfach. Ich freue mich auf die Herausforderung, meinen Titel am 30. Juni zu verteidigen."

Herausforderer Macklin hat Respekt vor seinem Gegner, jedoch keine Angst: "Golovkin hat als Profi nicht einen einzigen falschen Schritt gemacht. Er hat so ziemlich gegen jeden gewonnen - aktuell ist er wohl einer der meist gehypten Kämpfer im Boxsport. Doch er ist auch nur ein Mensch - und nun wird er zum ersten Mal in seiner Karriere gegen einen starken und ebenbürtigen Gegner in den Ring steigen."

Die Klitschko-Brüder halten große Stücke auf Golovkin - nicht umsonst steht der talentierte Wahl-Stuttgarter bei K2-Promotions unter Vertrag. "Golovkin ist ein sehr starker Boxer, der das Mittelgewicht noch einige Zeit lang beherrschen wird", so Wladimir Klitschko. "Für mich ist er auch klar besser als Felix Sturm und wird das im Überkreuzvergleich gegen Macklin auch deutlich machen."

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland: "Boxen auf DMAX - dafür haben wir uns ganz bewusst entschieden. Unser Publikum liebt authentische Typen, Wettkämpfe und sportliche Herausforderungen. Mit der Entscheidung den WM-Kampf Golovkin gegen Macklin zu übertragen, landen wir bestimmt einen Volltreffer! Ich bin mir sicher, unsere Zuschauer werden von dem WM-Fight begeistert sein."

