TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Donnerstag, 20. Juni 2013, von Floo Weißmann: "Obamas Grenzen"

Innsbruck (OTS) - Der US-Präsident hat in Berlin vieles gefordert, was er alleine nicht bewerkstelligen kann. In der Ernüchterung über Obama liegt zugleich die Chance auf eine pragmatische Kooperation zwischen Europa und Amerika.

Der amerikanische Präsident hat vor dem Brandenburger Tor eine solide, aber nicht historische Rede gehalten. Das meiste von dem, was Barack Obama sagte, wird breite Zustimmung finden. Er erklärte etwa die freiheitsstrebenden Menschen von Arabien bis Burma zu den Berlinern unserer Tage und forderte Amerikaner und Europäer auf, ihnen beizustehen. Das ist schön und richtig, aber weder neu noch originell. Und voraussichtlich nichts, woran sich die Menschen lange erinnern werden.

Das hat auch mit der Desillusionierung über Obamas Politik zu tun. Als er im Wahlkampf 2008 vor der Siegessäule in Berlin rief: "Das ist unser Moment!", da gerieten Hunderttausende in Verzückung, weil sie in ihm den Anführer sehen wollten, der diesen Moment nützen wird. In diesem Sinn hatte die Obamamania etwas Antidemokratisches. Denn das System Messias verträgt sich schlecht mit dem komplexen Institutionengefüge und den realpolitischen Zwängen einer Demokratie. Inzwischen haben die Hoffenden bittere Lektionen darüber gelernt, wie eng der politische Spielraum ihres einstigen Hoffnungsträgers begrenzt ist. Heute sind sie nicht mehr bereit, bei jedem Appell und jeder Metapher von einer besseren Welt zu träumen - im Gegenteil. Wo die Magie fehlt, braucht es Substanz. Und davon hatte Obama in Berlin nicht viel zu bieten. Gewiss: Die Reduzierung der Zahl der Atomsprengköpfe um ein Drittel bedeutet einen ambitionierten nächsten Schritt auf dem Weg zur atomwaffenfreien Welt, den der US-Präsident beschreiten will. Aber vorerst bleiben noch genug Bomben, um die Menschheit auszulöschen. Gewiss: Das Bekenntnis zum Klimaschutz ist wichtig und die USA haben tatsächlich Fortschritte gemacht. Aber selbst wenn Obama ein globales Abkommen unterzeichnet, würde es der derzeitige Kongress nicht ratifizieren. Gewiss: Die Europäer begrüßen einen neuen Anlauf zur Schließung von Guantanamo. Aber das hat Obama schon bisher innenpolitisch nicht durchsetzen können. Und seine Beteuerung, dass die US-Geheimdienste im Internet nur die Bösen überwachen und damit die Freiheit der Guten schützen, zerschellt hierzulande vermutlich an einer Wand aus Unbehagen und Empörung. Es sind diese vielen Einschränkungen, die Obamas Forderung "Wir müssen Geschichte schreiben" ein wenig hohl klingen lassen.

Doch die Erkenntnis, dass auch der amerikanische Präsident ein Sterblicher ist, liefert zugleich die Voraussetzung für eine realistischere Einschätzung dessen, was politisch machbar ist, und für eine pragmatische Kooperation. Die Neo-Berliner von Arabien bis Burma werden es danken.

