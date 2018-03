Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Spezialdebatte Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 4 sind im ordentlichen Voranschlag Ausgaben von 1,42 Milliarden Euro und Einnahmen von 716,02 Millionen Euro vorgesehen.

Abgeordnete Michaela H i n t e r h o l z e r (VP) sagte, es sei eine der wichtigsten Aufgaben eines Landes, soziale Verantwortung zu übernehmen. Rund 50 Prozent der Budgetmittel würden in Niederösterreich für Soziales und Gesundes ausgegeben. Der Anteil der über 60 Jahre alten Niederösterreicher würde kontinuierlich zunehmen, auch die Zahl der über 80-jährigen werde steigen. Immer mehr Menschen würden daher Unterstützung, Betreuung und Pflege brauchen. Rund 85 Prozent aller älteren Personen würden gerne zu Hause gepflegt werden. In Niederösterreich gelte daher der Grundsatz, die häusliche Pflege vor der stationären Pflege zu forcieren.

Abgeordneter René L o b n e r (VP) betonte, Niederösterreich habe sich in vielen Belangen hervorragend entwickelt, insbesondere seien in den letzten Jahren die Angebote für die Familien ausgebaut worden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werde in Niederösterreich mit einem umfangreichen Leistungsspektrum ermöglicht. Die Oma-Opa-Börse, die Ferienbetreuung, die Hortförderung, die Tagesmütter und der Gratis-Kindergarten am Vormittag seien gute Beispiele dafür. Niederösterreich setze in diesem Bereich aber nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität.

Niederösterreich wolle kein Vormund für die Familien sein, sondern partnerschaftlich mit diesen agieren.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) legte dar, warum ihre Fraktion dem Budget nicht zustimme: Bei den sozial- und familienpolitischen Maßnahmen werde gespart. Die finanzielle Unterstützung des Landes beim Hochwasser sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Budget in der Gruppe 4 werde nicht ausreichen. Im Folgenden brachte sie einen Abänderungsantrag zur Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung ein.

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) meldete sich zu den Themen Pflegebereich und Familie. Die demografische Herausforderung sei bekannt, man müsse massiv in die öffentliche Pflege und die Unterstützung pflegender Angehöriger investieren. Die Politik habe keine Erziehungsfunktion, sondern müsse die Wünsche der jungen Menschen ernst nehmen. Ein Resolutionsantrag fordert die Einführung eines Familienschecks in der Höhe von 1.000 Euro.

Abgeordnete Christa V l a d y k a (SP) widmete sich dem Bereich Armut: Auch in Niederösterreich sei die Arbeitslosigkeit um 8,5 Prozent gestiegen. Die Armutsgefährdungsschwelle liege bei 1.066 Euro. Die Politik sei aufgefordert, Not und Leid zu mindern und für Chancengleichheit zu sorgen. Notwendig seien eine bessere Verteilung der Vermögen und mehr Gerechtigkeit im Kampf gegen Armut.

Abgeordnete Doris S c h m i d l (VP) sagte, in Bezug auf die schulische Nachmittagsbetreuung schätzten die Eltern Flexibilität und leistbare Angebote.

Die Berichterstattung wird morgen, 20. Juni, mit der Gruppe 4 -Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung fortgesetzt.

(Forts.)

