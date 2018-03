Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Spezialdebatte Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 3 sind Ausgaben von 116,88 Millionen Euro und Einnahmen von 1,65 Millionen Euro vorgesehen.

Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r (VP) betonte, die Kulturpolitik gebe dem Land Niederösterreich ein unverwechselbares Profil. Kunst und Kultur hätten aber auch volkswirtschaftliche Auswirkungen. Jährlich würden dadurch mehr als 12.000 Arbeitsplätze abgesichert. Die Kulturförderung des Landes löse eine Milliarde Euro an Ausgaben aus. 88 Prozent der Bevölkerung bezeichneten Niederösterreich als Kulturland. 90 Prozent wollten keine Budgetkürzungen im Bereich der Kultur. Für die Kultur in den Regionen nannte er das Theaterfest mit seinen 21 Standorten als Beispiel.

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) sagte, die Freiheit der Kunst sei unbestritten. Durch die Subventionen des Landes würde aber eine Wertung stattfinden, im dem man Subventionen vergebe oder eben nicht vergebe.

Abgeordneter Mag. Günther S i d l (SP) bezeichnete Niederösterreich als Kunst- und Kulturland, das Besucher aus ganz Österreich anziehe. Das breite Angebot für alle Interessen sei ein Erfolgsfaktor.

Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r (VP) meinte, die Ausgewogenheit zwischen Spitzenkultur und Regionalkultur sei ganz wesentlich. Die regionale Kultur fördere das kreative Potenzial im ländlichen Raum. Das Theaterfest sei ein Besuchermagnet und auch die Viertelfestivals seien eine Erfolgsgeschichte.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) sagte, er habe Hochachtung vor dem, was in Niederösterreich im kulturellen Bereich passiere. Die Kultur sei ein wichtiger Faktor, um die Lebensqualität zu steigern. Außerdem bringe sie in den Regionen auch touristisch einen Benefit. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend Abschaffung der Erwachsenenregelung im NÖ Musikschulplan ein.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) betonte, seine Fraktion stehe zur Freiheit der Kunst. Aber die Frage sei, ob und wie hoch man seitens des Landtages gewisse Künstler unterstützen solle.

Abgeordnete Dr. Gabriele v o n G i m b o r n (FRANK) sagte, Niederösterreich sei ein Vorzeigebeispiel für Kultur, Wissenschaft und Forschung. Ihre Fraktion stehe für die Kultur im Land, die man natürlich auch fördern müsse. Die Wünsche der Bevölkerung seien aber ein Mehr an Sicherheit und Bildung. Die Vergabe der öffentlichen Gelder müsste aber das Interesse der Bevölkerung widerspiegeln.

Abgeordnete Renate G r u b e r (SP) nahm zur Entwicklung des NÖ Musikschulwesens Stellung. Die infrastrukturellen Unterschiede der Musikschulen im ländlichen Raum würden zu wenig berücksichtigt.. Die Dorf- und Stadterneuerung sei besonders in Abwanderungsgemeinden wichtig.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) meinte, Kultur und Tourismus seien wichtige Wirtschaftsfaktoren in Niederösterreich. Die aktuelle Landesausstellung präsentiere die Gastfreundlichkeit des Weinviertels ganz besonders und verfolge das Ziel, über die Kultur den Tourismus zu stärken. Außerdem seien die Landesausstellungen mittlerweile richtige Besuchermagnete.

Die Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultuswurde mit den Stimmen der VP, SP und Team FRANK mit Mehrheit angenommen. Der Resolutionsantrag der Grünen (Erwachsenenregelung/Musikschulplan) wurde abgelehnt

(Forts.)

