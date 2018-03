Spindelegger: "Nukleare Abrüstung muss zentraler Fokus der globalen Agenda werden"

Außenminister begrüßt die von Präsident Obama in Berlin angekündigten Abrüstungsschritte

Wien (OTS) - "Ich begrüße die in Berlin angekündigten nuklearen Abrüstungsschritte ausdrücklich" zeigte sich Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger erfreut über das von US-Präsident Obama in seiner heutigen Rede vor dem Brandenburger Tor gegebene klare Bekenntnis zu einer nuklearwaffenfreien Welt. "Die weitere Reduktion von strategischen Atomwaffen um bis zu ein Drittel und die Ankündigung, taktische Atomwaffen von Europa abziehen zu wollen, wären wichtige Schritte hin zum Ziel einer Welt, die auf diese Waffen verzichten kann. Ich hoffe sehr, dass Russland und die Vereinigten Staaten diese Maßnahmen so bald wie möglich in Angriff nehmen und umsetzen werden" betonte Spindelegger.

Bei der mit Spannung erwarteten Rede sprach sich Obama auch für die Ratifikation des Atomteststoppvertrags (CTBT) und den Beginn von Verhandlungen für ein Verbot der Produktion von Nuklearmaterial für Atomwaffen aus. Außerdem kündigte Obama einen weiteren Gipfel zur Nuklearsicherheit für das Jahr 2016 an.

"Vor dem historischen Rahmen des Brandenburger Tors ist es wichtig, sich an die Lehren der Zeit des Kalten Krieges zu erinnern. Mehr als zwanzig Jahre nach dessen Ende stellen Atomwaffen nach wie vor eine globale Gefahr dar. Es braucht daher endlich einen Paradigmenwechsel in den internationalen Abrüstungsbemühungen. Ich begrüße die klaren Worte des U.S. Präsidenten, dass Nuklearwaffen nicht zur Bekämpfung der aktuellen und zukünftigen Bedrohungen geeignet sind. Es ist zu hoffen, dass diese Erkenntnis zu einer echten Abkehr von Nuklearwaffen und der nuklearen Abschreckungslogik führen wird" ergänzte der Vizekanzler.

"Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob gewollt oder durch einen Irrtum, hätte katastrophale weltweite Auswirkungen. Österreich hat daher seit jeher die Meinung vertreten, dass die einzig mögliche Antwort die vollständige Abschaffung von Atomwaffen sein muss. Nukleare Abrüstung und die Förderung aller Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Ziels müssen ein klarer Fokus unserer kollektiven Bemühungen sein" schloss Spindelegger.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

Tel.: +43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at