Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Spezialdebatte Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 1 sind Ausgaben von 31,63 Millionen Euro und Einnahmen von 4,70 Millionen Euro vorgesehen.

Abgeordneter Ing. Johann H o f b a u e r (VP) bezeichnete Niederösterreich als eines der sichersten Länder der Welt. Dies basiere auf Zusammenarbeit und Eigenvorsorge des Einzelnen. Zum Hochwasser 2002 bzw. 2013 sagte er, dass es Investitionen in den Hochwasserschutz gegeben habe und dass Feuerwehren, Bundesheer, Team Österreich sowie Berg- und Wasserrettung wesentlich zur Katastrophenbewältigung beigetragen hätten. Mit den Budgetansätzen 2014 habe man die Grundlage dafür geschaffen, dass man auch zukünftig auf Freiwillige setzen könne und Niederösterreich auch künftig zu den sichersten Ländern der Welt gehöre.

Klubobfrau MMag. Dr. Madeleine P e t r o v i c (G) brachte gemeinsam mit dem Abgeordneten Waldhäusl sowie ihren Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend "Gesetzlich verankerte Freistellung von freiwilligen Hilfskräften im Katastrophenfall" ein. Damit solle rechtliche Klarheit und eine arbeitsrechtliche Grundlage geschaffen werden. Dem Antrag von Waldhäusl, Rosenkranz, Huber u. a. werde man die Zustimmung geben, dem Antrag der SP werde man nicht zustimmen.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) dankte allen Freiwilligen, die beim Hochwasser 2013 im Einsatz waren, dies sei nicht selbstverständlich. Die Freiwilligen hätten gezeigt, dass sie bestens vernetzt seien und würden nicht parteipolitisch agieren. Auch die Bevölkerung habe zahlreich geholfen und auch die Politik solle -im Rahmen des Budgets - mithelfen.

In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit den Abgeordneten Königsberger, Rosenkranz und Ing. Huber einen Resolutionsantrag betreffend Absicherung der Blaulichtorganisationen ein.

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) sagte, Niederösterreich habe sich als Land der Freiwilligen ausgezeichnet. Die im Budget veranschlagten Mittel für die Feuerwehren seien ein Garant für die hohe Qualität. Auch das moderne Funknetz werde von den Feuerwehren genutzt.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) führte aus, die letzten Wochen hätten gezeigt, wie wichtig das Bundesheer, die Freiwilligen und die vielen Feuerwehren für Niederösterreich seien. Das technische Gerät bei den Feuerwehren hätte sich bewährt und sei in Katastrophenfällen besonders wichtig. Mittlerweile würden sich 44 Prozent der Bevölkerung regelmäßig in der Freizeit in Vereinen und Feuerwehren engagieren. Optimale Rahmenbedingungen für die Freiwilligen seien aber notwendig, weshalb seine Fraktion eine Lohnfortzahlung fordere. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit den Abgeordneten Waldhäusl und Gabmann einen Resolutionsantrag betreffend Unterstützungsmaßnahmen für Blaulichtorganisationen ein.

Abgeordneter Karl M o s e r (VP) dankte den vielen Freiwilligen und Feuerwehren für ihren außergewöhnlichen Einsatz in den letzten Wochen. Die Freiwilligen würden in unserem Bundesland Großartiges leisten, nicht nur während des Hochwassers, sondern auch das ganze Jahr hindurch. Er brachte zusammen mit dem Abgeordneten Waldhäusl einen Resolutionsantrag betreffend Verbesserung der Rahmenbedingungen für Einsätze der Freiwilligenorganisationen ein.

Abgeordneter Mag. Gerhard K a r n e r (VP) dankte der Exekutive sowie den Polizistinnen und Polizisten, die in diesem Land großartige Arbeit erbringen. Unter schwierigsten Bedingungen werde die Kriminalität bekämpft und für die notwendige Verkehrssicherheit auf den Straßen gesorgt. Die Initiative Dorfpolizist sei wichtig für die sogenannte Nahversorgung im Bereich der Sicherheit. Es gebe im Bereich der Kriminalität einen kontinuierlichen Rückgang, beispielsweise bei Raubdelikten, Einbruchsdelikten und bei Kfz-Diebstählen. Die Exekutive in Niederösterreich sei auch personell bestens ausgestattet und die Polizeischulen voll belegt. In diesem Zusammenhang brachte er einen Resolutionsantrag betreffend Anschaffung von Überziehschutzwesten für Polizistinnen und Polizisten ein.

Dritter Präsident Franz G a r t n e r (SP) führte aus, die Polizeidienststellen im Raum Baden seien in den letzten Monaten personell besser ausgestattet worden. Die SOKO Ost und die Akademie in Traiskirchen sorgten für Sicherheit. Die Spezialeinheiten würden hervorragende Arbeit leisten.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) bedankte sich bei den Polizeikollegen für die geleistete Arbeit. Im letzten Jahr seien die Internetkriminalität, die Buntmetalldiebstähle und die Gewaltverbrechen gestiegen. Wichtig sei, die Grenzen zu sichern. Ein Resolutionsantrag seiner Fraktion fordert die sofortige Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Weil jedes Jahr eine Rekordzahl an Polizisten im Dienst verletzt werde, fordert ein weiterer Resolutionsantrag seiner Partei die Anschaffung von ballistischen Unterziehschutzwesten.

Abgeordneter Christoph K a i n z (VP) replizierte, die Kriminalstatistik 2012 zeige, dass Niederösterreich - gemessen an den Einwohnern - die sechstgeringste Zahl an Fällen habe. Die Videoüberwachung auf den Autobahnen, eine Initiative von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, sei ein Beweis für die innovative Sicherheitspolitik in Niederösterreich. Auch "Sicheres Wohnen" sei eine Erfolgsinitiative.

Abgeordneter Mag. Günther S i d l (SP) ging auf das Bundesheer ein: Als Partner der Städte und Gemeinden habe es zuletzt beim Hochwasser gezeigt, dass es eine große Hilfe für die Bevölkerung sei. Gemeinsames Bemühen müsse es sein, dass im Notfall die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung stehe.

Abgeordneter Josef E d l i n g e r (VP) bezog sich auf die Landesverteidigung und die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst. Allein in Niederösterreich seien vom Bundesheer bei der Hochwasserkatastrophe 13.000 Manntage an Hilfseinsätzen geleistet worden. Auch die Zivildiener leisteten in den Freiwilligen-Organisationen hervorragende Arbeit.

Abgeordneter Ing. Franz R e n n h o f e r (VP) sagte, die Blaulichtorganisationen hätten in den letzten Wochen Hervorragendes geleistet. Die Kooperation untereinander habe bestmöglich funktioniert. Ehrenamt sei Ehrensache, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft innerhalb der Freiwilligen dürfe es nicht geben.

Die Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit wurde mit VP-SP-Mehrheit angenommen. Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Karner u. a. (Überziehwesten) wurde einstimmig, jenes des Abgeordneten Moser (Rahmenbedingungen) ohne die Stimmen des Teams FRANK mit Mehrheit angenommen. Die restlichen Resolutionsanträge blieben in der Minderheit.

(Forts.)

