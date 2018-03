Tröls-Holzweber: Wir brauchen mehr BeratungslehrerInnen in niederösterreichischen Pflichtschulen

Zusätzliche Finanzmittel für wichtige Dialogstelle zwischen Schulen bzw. Schulen und Eltern

St. Pölten, (OTS/SPI) - Gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Veränderungen bringen es mit sich, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Die NÖ Sozialdemokraten nutzen die Gelegenheit der Budgetberatungen des NÖ Landtags zum Voranschlag 2014 dazu, auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und eine Initiative zur Begleitung und Hilfestellung für die Kinder und Jugendlichen zu starten.

"Im Sinne einer Prävention und zur Hintanhaltung späterer, vielleicht stärkerer Ausprägungen von Verhaltensauffälligkeiten, ist es zweckmäßiger, bereits bei ersten Erscheinungsbildern anzusetzen und den Kindern auch im Schulbereich einen entsprechenden Zugang zur Beratung und Betreuung zu ermöglichen. Dies geht nur gemeinsam in einem Dialog und unterstützt auch die gesamte und schulische Entwicklung eines Kindes. Dafür sollen in Niederösterreichs Pflichtschulen mehr Beratungslehrer und Beratungslehrerinnen, die die Begleitung und Förderung dieses Dialoges sowie die Betreuung der SchülerInnen und Eltern bei den Nahtstellen zwischen Kindergarten und Volksschule bzw. zwischen den Schulen wahrnehmen, zum Einsatz kommen. Für deren Anstellung sind weitere Finanzmittel notwendig", so die Bildungssprecherin der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Ilona Tröls-Holzweber.

Die Aufgabengebiete liegen in der pädagogischen systemischen Beratung im schulischen Kontext, die LehrerInnen initiieren und begleiten Lehr-, Lern-, und Erziehungsprozesse und haben Kompetenzen im Umgang mit Konflikt-, Stress-, Krisen-, und Notfallsituationen, sowie in den Bereichen Moderation und Teamentwicklung. Tröls-Holzweber:

"Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer informieren über das Bildungsangebot, beraten Schüler und Eltern bei der Schullaufbahn und intervenieren bei Lernschwierigkeiten und Lernstörungen. Sie kooperieren mit außerschulischen Institutionen und fördern den Dialog zwischen Schule und Elternhaus. Das muss uns in der niederösterreichischen Schul- und Bildungspolitik etwas wert sein." (Schluss) fa

