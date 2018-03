WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Chaos statt Bereinigung - von Andre Exner

Am Ende eines ruinösen Preiskampfs steht der Ruin

Wien (OTS) - Die Insolvenz des Bauriesen Alpine hat in der Baubranche niemanden überrascht. Man wusste, dass bei den spanischen Banken Leute sitzen, die bis vier zählen und den 90 Millionen Euro hohen Verlust aus dem ersten Quartal aufs Gesamtjahr hochrechnen können. Überraschend war nur, dass die typisch österreichische Lösung, Probleme zumindest bis zu den Nationalratswahlen unter den Teppich zu kehren, diesmal nicht funktioniert hat. Aber ein Baukonzern ist leider keine Bank, der man "Systemrelevanz" andichten könnte, sondern Realwirtschaft pur - bis hin zu den Schweißperlen auf der Stirn.

Diese Branche ist von Kapazitäten gekennzeichnet, die für den Markt überdimensioniert sind; in Osteuropa, aber genauso auch in Österreich. Alle Branchenplayer klagen seit Jahren über den "ruinösen Preiskampf". Und am Ende eines ruinösen Preiskampfs steht der Ruin. Die von einigen Mitbewerbern erhoffte Bereinigung wird die Insolvenz der Nummer drei auf dem heimischen Markt dennoch nicht bringen.

Vielmehr ist das Chaos programmiert: Da ist der Mitbewerber Porr, der quasi die Rosinen aus dem Alpine-Kuchen picken möchte und das Österreich-Geschäft übernehmen will - der Widerstand der Gläubiger, die in einem solchen Fall bestimmt mehr Quote als 20 Prozent fordern würden, ist vorhersehbar. Da sind die Lieferanten und Subunternehmer, die zu ihrem Geld kommen wollen und daher die Baustellen stürmen könnten. Da sind die Arbeitsgemeinschaften mit anderen Großen wie Strabag oder Swietelsky, wo die Arge-Partner automatisch haften und jetzt eifrig das Kleingedruckte in ihren Verträgen studieren. Und da ist natürlich auch die Politik, von der Regierung über die Opposition bis hin zur Arbeiterkammer, die ja auch ein Wörtchen mitreden will.

Die - auch von Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl geforderte -"rasche Lösung" für die Mitarbeiter kann es in diesem Spannungsfeld nicht geben, zumal das Insolvenzverfahren bis zum Herbst dauern soll. Eine Lehre hat diese Insolvenz auch für Unternehmen aus anderen Branchen: Rasche Expansion mit viel Klumpenrisiko - sprich der Abhängigkeit von wenigen Großaufträgen - verbunden mit Preisdumping führt selten zum Erfolg. Größe ist nicht alles, stattdessen braucht es Flexibilität, Preismacht - und eine solide Kapitalbasis.

