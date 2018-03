Sygic feiert 30 Million Downloads mit speziellem Sommerangebot

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - Nachdem die Sygic GPS-Navigations-App für Android und iPhone die Zahl von 30 Millionen Nutzern erreicht hat, geht Sygic, das Unternehmen hinter der App, mit einem grossangelegten Sonderangebot in den Sommer: die Preise werden um 30 % gesenkt.

Sygic GPS Navigation ist eine Offline-Anwendung auf der Grundlage der hochwertigen TomTom-Karten, die direkt auf dem Telefon gespeichert werden. Die App, die für iPhone und Android-Geräte verfügbar ist, hat kürzlich die Nutzeranzahl von 30 Millionen erreicht. Sygic-CEO Michal Stencl sieht mehrere Gründe für diesen Erfolg. "Sygic GPS Navigation hat sich als qualitativ hochwertige App bewährt. Sie hat von über 110 000 Android-Benutzern vier von fünf Sternen erhalten. Das macht sie zur am besten bewerteten Premium-Navigationsanwendung, die auf Google Play verfügbar ist. Unser Unternehmen hat als erstes die Turn-by-Turn-Navigation für die iOS-Plattform angeboten. Heute stehen unsere Apps in mehr als 40 Ländern in den Top 20 der Kategorie Navigation", erklärte er.

Ein weiterer grosser Vorteil für Sygic-Anwender sind die kostenlosen Karten-Updates, die in der lebenslangen Lizenz enthalten sind. Sie machen die App zu einer einmaligen Investition ohne zusätzliche Kosten. Sygic GPS Navigation ist die App der Wahl für Benutzer, die auf der Suche nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sind.

Da es sich bei der Sygic-App um eine Offline-App handelt, sind auch lange bzw. Auslandsreisen kein Problem. Die App verfügt über alle fortschrittlichen Funktionen, darunter Fahrspurassistent, Kreuzungsansicht, Multistopp-Routen, Sprachanweisungen mit Strassennamen und natürlich Hinweise auf Blitzer und Tempobeschränkungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Navigationsgeräten und -apps ist die Sygic-App die einzige mit einer realistischen 3D-Ansicht von Gebäuden und Landschaften zur einfacheren Orientierung.

Sygic entwickelt sprachgesteuerte Offline-GPS-Navigationssoftware, auf die Millionen Kunden weltweit vertrauen. Sygic war der erste Anbieter einer Turn-by-Turn-Navigation für die iOS-Plattform auf dem Markt. Die Navigationssoftware von Sygic wird von mehr als 1000 B2B-Kunden auf fünf Kontinenten verwendet. Die App "Family by Sygic" zur Standortbestimmung und für mehr Sicherheit hat 2013 das begehrte PTPA-Siegel erhalten. Sygic hat seinen Sitz in Bratislava in der Slowakei und steht seit fünf Jahren in Folge auf der Deloitte-"Fast 50"-Liste der am schnellsten wachsenden IT-Unternehmen in Mitteleuropa. 2011 erreichte das Unternehmen auch einen Platz auf der Deloitte-"Fast 500"-Liste für den EMEA-Raum. Weitere Informationen zu den Angeboten von Sygic finden Sie auf http://www.sygic.com. Weitere Informationen zur neuen App-Reihe von Sygic finden Sie auf http://www.sygic.com/family.

