18. ÖGB-Bundeskongress: Leitantrag - Kapitel Bildung

Wichtige Forderungen aus dem Leitantrag - Beschlussfassung am 20. Juni

Wien (OTS/ÖGB) - Beim 18. ÖGB-Bundeskongress wird das Kapitel Bildung des Leitantrags präsentiert und diskutiert. Die Beschlussfassung erfolgt am 20. Juni über den gesamten Leitantrag. Einige wichtige Forderungen:++++

BILDUNG

+ Kindergarten als wichtigste Bildungseinrichtung betrachten und nicht als Aufbewahrungsstelle für Kinder.

+ Anspruch auf staatlich finanzierte Bildung - vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss, egal ob auf dem ersten Bildungsweg, oder im Erwachsenenalter nachgeholt.

+ Ganztägiges, flächendeckendes, leistbares, qualitativ hochwertiges Angebot an Kindergartenplätzen.

+ Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr.

+ Flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen.

+ Gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen.

+ Schulpflicht als Bildungspflicht mit dem Ende der 9. Schulstufe.

+ Verpflichtendes Ausbildungsjahr im Anschluss an die Schulpflicht; Ermöglichung des Abschlusses mit individueller Förderung.

+ Eine Fachkräftemilliarde, die durch den Beitrag der Unternehmen in einer Höhe von einem Prozent der Jahresbruttolohnsumme finanziert wird. Daraus werden Lehrlingsausbildung und Weiterbildung gefördert sowie Qualitätssicherung und überbetriebliche Ausbildung finanziert. + Qualitätsförderung und -sicherung für die Lehre.

+ Lehre mit Matura muss zum Regelfall werden.

+ Erhöhung der Durchlässigkeit, z. B. durch bessere Anerkennung von informell erworbener Bildung.

+ Das Budget für die Hochschulen muss sicherstellen, dass alle Studierenden ihr Wunschstudium beginnen können.

+ Gänzliche Abschaffung von Studiengebühren; auch an Fachhochschulen. + Ausbau der Stipendien.

+ Rahmenbedingungen, die Beruf und Studium vereinbar machen, z. B. Abend- und Blocklehrveranstaltungen, bedarfsgerechte Öffnungszeiten. + Ausbau der Fachhochschulen mit Schwerpunkt auf berufsbegleitenden Angeboten.

+ Weiterbildung für alle - neue Zielgruppen für berufliche Fortbildung gewinnen.

+ Klare Regelungen für die Erwachsenenbildung; Steuerung durch den Bund.

+ Rechtsanspruch auf eine Woche betriebliche Weiterbildung pro Jahr, unter Fortzahlung des Entgelts.

+ Flächendeckendes Angebot an anbieterübergreifender Bildungsberatung.

