NEWS: Strafantrag gegen umstrittenen Obsorge-Gutachter Egon Bachler

Obwohl mehrere Richter den einst vielbeschäftigten Sachverständigen schützen wollten, stellt ihn die Staatsanwaltschaft vor Gericht.

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass die Staatsanwaltschaft Linz Strafantrag gegen den umstrittenen Obsorge-Sachverständigen Egon Bachler gestellt hat.

Die Staatsanwaltschaft wirft Bachler das Vergehen der falschen Beweisaussage nach § 288 Abs 1 3. Fall StGB vor.

Bachler war in den letzten Jahren österreichweit in die Schlagzeilen geraten. Es ging um widerlegte Testergebnisse, seine Nähe zur Firma TAF, die Geld von der öffentlichen Hand bekommt, falsch protokollierte Gespräche und den Einsatz von Textbausteinen in Gerichtsgutachten.

Bemerkenswert ist, dass die Staatsanwaltschaft diesen Schritt setzt, obwohl sogar drei Richter für Bachler intervenierten, die Ermittler anschrieben und Bachler in ihren Schreiben als "ausgezeichneten Gutachter" und "fachkundigen Sachverständigen" zu bezeichneten.

