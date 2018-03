ÖH Innsbruck: Neues Vorsitzteam - Erfolgreicher Weg wird weitergeführt!

Innsbruck (OTS) - In der konstituierenden Sitzung der Universitätsvertretung am Mittwoch, den 19. Juni 2013, wurde ein neues Vorsitzteam der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Innsbruck gewählt.

Als neuem (und alten) Vorsitzenden der ÖH Innsbruck wurde dem 24-jährigen Wirtschafts- und Politikwissenschaftsstudenten Florian Heiß (AktionsGemeinschaft) das Vertrauen geschenkt. Madeleine Brandstötter (AktionsGemeinschaft) wurde zur 1. stv. Vorsitzenden, Matthias Ortner (AktionsGemeinschaft) zum 2. stv. Vorsitzenden gewählt.

Florian Heiß zu seiner Wiederwahl: "Ich freue mich riesig auf die nächsten Aufgaben, will den Weg konstruktiver bildungspolitischer Vertretungsarbeit fortführen und den Service der ÖH gegenüber den Studierenden in dieser Form beibehalten bzw. noch weiter ausbauen."

"Wir haben in den vergangenen Jahren viele Ideen für Innsbrucks Studierende umsetzen können, diesen Weg wollen wir natürlich fortführen. Speziell in der nächsten Zeit stehen wichtige Projekte an: so werden wir die Sommeruni weiter ausbauen und auch in der Frage des Semestertickets werden wir mit der Politik - wie angekündigt - in Verhandlungen treten", führt Heiß aus.

"Mit meinem Team im Vorsitz aber auch mit den neu gewählten StudienvertreterInnen werden wir den eingeschlagenen Kurs fortsetzen und weitere Verbesserungen für die Studierenden der LFU Innsbruck erreichen können- im Interesse der Studierenden", schließt Heiß. Die AktionsGemeinschaft Innsbruck stellt den Vorsitz innerhalb der ÖH Innsbruck seit 2007 und ist mit 10 von 19 Mandaten die stärkste Fraktion in der Universitätsvertretung.

