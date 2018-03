Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Spezialdebatte Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 0 sind Ausgaben von 738,22 Millionen Euro und Einnahmen von rund 99,59 Millionen Euro vorgesehen.

Abgeordneter Karl M o s e r (VP) eröffnete die Debatte: Das Hochwasser habe einmal mehr gezeigt, dass die Bürgermeister die Generalmanager der Gemeinden seien. Er merkte an, dass kleine Gemeinden das gleiche Service wie große Städte erbringen würden und sämtlichen Gemeindebediensteten hierfür zu danken sei. Speziell ging er auf das Thema Wohnbauförderung und auch auf die Themen Gemeindekooperationen und Kommunalgipfel ein. Er schlug fünf Maßnahmen für die Zukunft vor: Erstens die Abschaffung und Ersetzung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, zweitens die Stärkung der Infrastruktur im ländlichen Raum, drittens die Stärkung der Wirtschaft durch Regionalpolitik, viertens eine Stärkung der Nahversorgung bzw. medizinische Versorgung und fünftens meinte er, dass Wohnen am Land mit echter Gleichwertigkeit verbunden sein müsse, etwa was die Kinderbetreuungseinrichtungen betrifft.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) sagte, die Ausgaben im Budget würden sich in Pflicht- und Ermessensausgaben gliedern, Gestaltungsmöglichkeiten gebe es nur bei den Ermessensausgaben. In diesem Zusammenhang führte er an, dass etwa im Bildungsbereich die duale Berufsausbildung gefährdet sei, ein großer Teil der Berufsschüler könne nicht sinnerfassend lesen. Weiters sprach er den Bereich Kunst, Kultur und Kultus an, hier würden 95 Prozent im Ermessen der "Budgethoheit" liegen.

Abgeordneter Jürgen M a i e r (VP) widmete sich dem Thema Gemeinden und ging im Speziellen auf die Gemeindekooperationen ein. Man habe 2012 die Gemeinden motiviert, in Kooperation viele Projekte anzugehen. Inzwischen gebe es im Bereich Verwaltung - z.B. bei den Bauhöfen oder im touristischen Bereich - viele Kooperationen. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit Abgeordnetem Dworak einen Resolutionsantrag betreffend Ermöglichung von Gemeindekooperationen ein.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) sagte zunächst, dass ihre Fraktion den Resolutionsantrag unterstützen werde und ging danach ebenfalls auf das Gemeinden ein, wobei sie bemerkte, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich mit allem was sie tun, haftbar und darum mutiger als andere seien. Momentan sei die Stimmung in den Gemeinden keine gute, in vielen Kommunen gebe es den Zwang der Konsolidierung. Man müsse besser auf die Unterschiedlichkeit von ländlichen und urbanen Räumen eingehen und in einigen Agenden nachjustieren bzw. unterschiedlich steuern. Zur Wohnbauförderung meinte sie, dass diese entrümpelt werden müsse, die Energieeffizienz müsse aber in Stadt und Land dieselbe sein. Zu einem Abänderungsantrag, der später von Abgeordnetem Königsberger eingebracht werden soll, sagte Krismer-Huber, dass dieser Antrag von den Grünen aus demokratiepolitischen Gründen unterstützt werde, dass die Grünen dem Antrag aber keine Zustimmung geben, da es sich um einen populistischen Antrag handle.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) dankte im Hinblick auf das Hochwasser 2013 zunächst allen Freiwilligen und ging dann ebenso auf das Thema Gemeinde ein. Die Gemeinde sei die kleinste politische Einheit. Er dankte allen Gemeinderäten, "vor allem jenen in den Prüfungsausschüssen". Zum Thema Bedarfszuweisungen meinte er, dass Transparenz einkehren müsse. Und bei der Wohnbauförderung im ländlichen Bereich sollte zur Subjektförderung zurückgekehrt werden. Seine Fraktion spreche sich für die Unterstützung der Gemeinden, aber auch für die Kontrolle der Gemeindefinanzen und gegen das Spekulieren mit Steuergeld aus.

Abgeordneter Rupert D w o r a k (SP) wies die Kritik von Krismer-Huber in Bezug auf die fehlende Handschrift der SP NÖ im Voranschlag zurück. Die SP NÖ würde sich etwa bei den Themen Gesundheitsversorgung, Pflege oder auch institutionelle Kinderbetreuung im Budget wieder finden. Er meinte, im letzten Jahr sei ein Überschuss in den Gebarungen bei den Gemeinden Niederösterreichs erreicht worden. Dieser große Erfolg sei auf Grund der hohen Steuereinnahmen durch den Bund möglich geworden, und weil die Kommunen ihren Sparstift bei den Investitionen angesetzt haben. Die freie Finanzspitze bei den Gemeinden sei in den letzten Jahren leider zurückgegangen. Auch die Aufgaben der Gemeinden seien umfangreicher geworden, erinnerte er an die Pflege für die Senioren, die Krankenanstalten, den Straßenbau und an die Sanierung von Gebäuden.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) sagte, Niederösterreich sei das führende Bundesland in Österreich, dank der guten Zusammenarbeit von Land und Gemeinden. Die steigenden Ertragsanteile würden zeigen, dass es trotz Finanzkrise bergauf geht. Die Gebäude in den Gemeinden zu erhalten, sei notwendig, um auch ein Vereinsleben in den Kommunen zu ermöglichen.

Abgeordneter Mag. Lukas M a n d l (VP) meinte, das Budget sei eine in Zahlen gegossene Politik. Man könne mit Daten und Fakten belegen, dass für Niederösterreich der Beitritt zur EU einen Sinn ergeben habe. Vor einigen Tagen beim Europaforum Wachau hätten die Regierungschefs von Kosovo und Serbien gezeigt, dass sie das Gemeinsame über das Trennende stellen. Niederösterreich könne eine Bühne und Drehscheibe sein, auf der Frieden und Freiheit Wirklichkeit werden. Gleichzeitig habe Landeshauptmann Pröll beim Europaforum Wachau Unterstützung der EU für den Hochwasserschutz in Niederösterreich gefordert. Niederösterreich hole jedes Jahr mehr Geld aus Brüssel als es hineinzahle. Das Gewicht Niederösterreichs in Brüssel und in der Welt könne sich sehen lassen.

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) betonte, die Arbeitslosigkeit in Spanien und in vielen anderen europäischen Ländern sei viel zu hoch und die EU drohe an diesem Problem zu scheitern. Überdies seien die EU-Förderungen ineffizient. Ihre Fraktion bekenne sich zur Demokratie und zum Nationalstaat und zu einem Europa der Nationalstaaten. Sie bevorzuge ein Europa der Vaterländer und lehne den bürokratischen Zentralstaat EU ab.

Abgeordneter Ing. Johann H o f b a u e r (VP) meinte, mit dem Fall des Eisernen Vorhanges sei Niederösterreich geopolitisch in die Mitte Europas gerückt. Mittlerweise habe Niederösterreich einen historischen Höchststand an Beschäftigten, was auch auf die erfolgreiche EU zurückzuführen sei. Beste Beispiele für gute Projekte seien der Radwegeausbau, die Sprachenausbildung, gemeinsame Feuerwehrübungen mit den Nachbarländern oder der Schüleraustausch. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit dem Abgeordneten Razborcan einen Resolutionsantrag betreffend Vereinfachung des EU-Abwicklungssystems in der Periode 2014 bis 2020 ein.

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) meldete sich zu einer Berichtigung zu Wort und sagte, sie habe in ihrer Wortmeldung auf den besonderen Charakter der grenzüberschreitenden Förderung hingewiesen.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) meinte, die EU bleibe eine Erfolgsstory und habe Österreich Wohlstand und Arbeitsplätze gebracht. Ein Stacheldraht habe noch nie dazu beigetragen, den Frieden in Europa zu sichern. Er plädiere für ein Rederecht für EU-Abgeordnete im NÖ Landtag.

Abgeordneter Ing. Manfred S c h u l z (VP) meinte, LEADER sei ein bedeutendes Programm der Regionalentwicklung, um die ländlichen Regionen wettbewerbsfähig zu machen, Landschaft und Umwelt zu erhalten sowie Lebensqualität und Wirtschaft zu fördern. Seit Beginn habe es 4.300 Projekte gegeben.

Präsident Ing. Hans P e n z (VP) gab bekannt, der Klub Team FRANK habe Ernest Gabmann zum Klubobmann gewählt.

Abgeordneter Mag. Günther S i d l (SP) betonte, Effizienz und Bürgernähe der Verwaltung stünden direkt damit in Zusammenhang, wie die Politik ein Land führe. Politik könne der Verwaltung den Rahmen geben, entscheidend sei aber das Engagement der Mitarbeiter, denen ein großes Dankeschön gebühre.

Abgeordneter Dr. Martin M i c h a l i t s c h (VP) sagte, Niederösterreich sei auf einen guten Weg. Der öffentliche Dienst habe daran wesentlichen Anteil. Niederösterreich könne stolz auf seine Verwaltungsreform sein. Das Motto laute: so viel Hoheitsverwaltung wie nötig und so viel Service wie möglich. Auch das Hochwasser habe die hohe Qualität der Verwaltung unter Beweis gestellt.

Abgeordneter Herbert T h u m p s e r (SP) sprach zum Konsumentenschutz: Im Bereich der Lebensmittel etwa zeige sich immer wieder, dass diese nicht hielten, was die Verpackungen versprechen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Renner habe in ihrer Ressortzuständigkeit bereits Schwerpunkte gesetzt.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) führte aus, dieses Budget sei weder gerecht noch sozial ausgewogen. Ein Abänderungsantrag gemeinsam mit den Grünen fordert Einsparungen bei der Verwaltung und der Repräsentation der Landesregierung.

Abgeordnete Heidemaria O n o d i (SP) bezog sich auf den Tierschutz. Hier sei erfreulicherweise das Budget aufgestockt worden.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) erläuterte, dass von 2005 bis 2011 der Nettotransfer um 130 Prozent erhöht wurde. Dies sei ein Thema für die Bürgermeister, entsprechende Verhandlungen mit dem Land zu führen und zu schauen, ob dem auch die entsprechenden Leistungen gegenüberstehen. Weiters merkte er an, dass Auflagen besser kontrolliert werden sollten. Bei einer durchgeführten Prüfung im Bereich Anlagenrecht in der mittelbaren Bundesverwaltung habe sich herausgestellt, dass der effektive Vollzugsgrad bei 25 Prozent liege.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) widmete sich den Themen Raumordnung, Bauordnung und Raumplanung und merkte u. a. an, dass man sich künftig intensiver mit der Raumplanung beschäftigen müsse und etwa auch über Rückwidmungen von Bauland nachzudenken habe.

Abgeordneter Hermann H a u e r (VP) ging auf die Bezirksverwaltungsbehörden als Kompetenzzentren ein und führte aus, dass 98 Prozent der Bevölkerung mit dem Service der Bürgerbüros zufrieden seien, außerdem gebe es eine hohe Zufriedenheit etwa mit der Freundlichkeit der Bediensteten. Im Jahr würden 3,5 Millionen Bürgerkontakte verzeichnet, 90 Prozent der Bevölkerung seien mit dem Tempo der Verwaltung zufrieden. In Niederösterreich habe das Service für den Bürger oberste Priorität.

Abgeordneter Mag. Alfred R i e d l (VP) meinte in Bezug auf die niederösterreichischen Gemeinden, es gebe nichts schön zu reden, aber auch nichts krank zu jammern; das Budget sei ein Pakt für Land und Gemeinden. Bezugnehmend auf den letzten Finanzbericht sagte er, dass es in den vergangenen Jahren eine schwierige Situation gegeben habe, man sich jetzt aber in einer Erholungsphase befinde; Schulden konnten abgebaut und eine positive freie Finanzspitze konnte erarbeitet werden. Das Land sei der größte öffentliche Investor und habe hier die höchste Quote aller Bundesländer. Zu den Transferbeziehungen sagte er, dass man in der Analyse derselben eine wichtige Aufgabe habe, das Transfer-Saldo sei eine genaue Analyse wert. Weiters merkte er an, dass in Niederösterreich Sanierungsgemeinden "in überschaubarem Ausmaß" zu finden seien, die wirklichen Probleme würden beim Bund liegen.

Die Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung wurde mit den Stimmen der SP, der VP und der Liste FRANK angenommen. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Königsberger, Waldhäusl, Rosenkranz. Weiderbauer u. a. (Einsparung bei Verwaltung und Repräsentation der Landesregierung) fand keine Mehrheit. Die Resolutionsanträge der Abgeordneten Maier und Dworak (Gemeindekooperationen) sowie der Abgeordneten Hofbauer und Razborcan (Vereinfachung des EU-Abwicklungssytems) wurden angenommen.

